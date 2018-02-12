Burda kadınlar başlık parası ödüyor

Dünya üzerinde birçok kabile yaşadı, bazıları varlığını sürdürebilirken bazılarının adı bile hatırlanmıyor. Bu birbirinden farklı geleneklere sahip kabileler çoğunluklu bizi şaşırtmayı başarıyor. Hala varlığını koruyabilen kabilelerden biri de Kalaş kabilesi. Hem fiziksel görünüşleri hem de gelenekleriyle oldukça farklı bir yaşam biçimine sahipler...

Kalaş Kabilesi, Pakistan-Afganistan sınırı arasında 3 bin metrelik dağların arasında yaşıyorlar Kalaşların kökeninin İskender’in ordusunda yer alan askerlerin soyundan geldiği düşünülüyor, bu nedenle Büyük İskender'in kayıp kabilesi olarak da biliniyorlar Büyük İskender'in Afganistan'da iki yıl kaldıktan sonra Çin'e geçmek isterken Hindikuş Dağları'nda ölümüyle sonuçlanan son seferinde ülkelerine dönmeyen ve bölgede kalan ordusunun soyundan geldiklerine inanılıyor. Ortalama 4-5 bin Kalaş olduğu düşünülüyor ve kabile Pagan kültürünün izlerini taşıyor Yaşadıkları yer ve çevresindeki dinler çok farklı olsa da kültürlerini ve geleneklerini devam ettirmeyi başarabilmişler Bölgede Taliban tehtidi olduğu için vadiye ulaşmak oldukça zor Burruşeski dilini konuşuyorlar ve bir arada yaşadıkları Müslümanlarla Çitralce ve Urduca konuşarak anlaşıyorlar Hala ilkel bir yaşam sürdüren Kalaş Kabilesi, değirmenden un öğüterek ekmeklerini yapıyorlar ve çamaşırlarını-bulaşıklarını vadiden akan ırmakta yıkıyorlar Ayrıca başlarına taktıkları "şuşut tekke" adı verilen keplerini, bellerine sardıkları "patti"yi ve "pirançuvi" adındaki giydikleri elbisenin tamamını kendileri işliyor Kalaş erkekleri istedikleri gibi giyinebilirken kadınları kendi diktikleri geleneksel ve rengarenk elbiseleri ömür boyu giyiyor Kabilede kadınlar istediği zaman eş değiştirme hakkına sahip oluyor ancak erkekler aynı hakka sahip değil Eş değiştirmek isteyen Kalaş kadınlarının beğendiği erkeğe mektup yazması ve ardından başlık parası ödemesi eş değişimi için yeterli oluyor Yıl içerisinde kutladıkları 4 büyük festival var. En büyüğünü "Çilam Coşhi " adını verdikleri baharın gelişi kutlamaları