Bilimsel olarak kanıtlamış gerçekler

Bazı ikizler sadece kendilerinin anlayabileceği bir dil icat edebilir.

Sevimli bir şeylere bakmak modunuzu ve konsantrasyonunuzu arttırır.

Şebekler eğlenmek için kartopu savaşı yapar.

Bir kutup ayısı diğerine bir şey sormak isterse önce burnunu diğerinin burnuna değdirerek selamlar.

Hamile bir zürafa doğum yapmak için, kendisinin doğduğu bölgeye gidip öyle doğum yapar.

Kızıl pandalar soğuktan korunmak için gür kuyruklarını battaniye gibi kullanır.

Koyunlar yüz ifadelerimizi anlayabilir. Özellikle de gülümseyen insanlar onları mutlu eder.

Doğmamış civcivler kendi kabukları içinden dış dünyayla iletişim kurabilir.

Bebek koala annesinin kesesine sığamayacak kadar büyüdüğünde, annesi onu sırtında taşır.

Filler sevgilerini göstermek için hortumlarını birbirine sarar.

Su samurları sevdikleri yiyecek ve çakılları keselerinde saklar.

Kısakuyruklu Kanguru, yüzünden silinmeyen gülümsemesi sebebiyle dünyanın en mutlu hayvanı olarak bilinir

Bebek pandalar o kadar küçüktür ki, ağırlıkları bir bardak (kupa) çaya denk gelir.

İki sevgili birbirlerinin gözlerine baktığında kalp ritimleri senkronize atar.

Bebek kangurular korktukları zaman annelerinin kesesine balıklama atlar.

Bal arıları dans ederek birbirleriyle iletişim kurar.

Sincaplar, aileleri tarafından terkedilmiş diğer sincap yavrularını evlat edinir.

El ele tutuşmak stresi azaltır.

İki kedi burnunu birbirine değdirdiğinde bu selamlaştıkları anlamına gelir.

İnekler kimle en çok vakit geçirirse, onunla en yakın arkadaş olur.

Yavru köpekler oyun amaçlı kavga ettiklerinde, erkek olan bilerek dişi yavruya yenilir.

Su samurları ayrı yerlere sürüklenmemek için uyurken el ele tutuşurlar.

Dans etmek mutluluk seviyenizi yükseltir.

Kutup martıları tek eşlidir. Bir yılda sadece bir yumurtaları olur ve hem anne hem de baba yumurtaya beraber bakar.