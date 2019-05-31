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Bilimsel olarak kanıtlamış gerçekler

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Bilimsel olarak kanıtlamış gerçekler
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Bazı ikizler sadece kendilerinin anlayabileceği bir dil icat edebilir. 

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Sevimli bir şeylere bakmak modunuzu ve konsantrasyonunuzu arttırır. 

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Şebekler eğlenmek için kartopu savaşı yapar.

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Bir kutup ayısı diğerine bir şey sormak isterse önce burnunu diğerinin burnuna değdirerek selamlar.

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Hamile bir zürafa doğum yapmak için, kendisinin doğduğu bölgeye gidip öyle doğum yapar.

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Kızıl pandalar soğuktan korunmak için gür kuyruklarını battaniye gibi kullanır.

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Koyunlar yüz ifadelerimizi anlayabilir. Özellikle de gülümseyen insanlar onları mutlu eder. 

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Doğmamış civcivler kendi kabukları içinden dış dünyayla iletişim kurabilir.

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Bebek koala annesinin kesesine sığamayacak kadar büyüdüğünde, annesi onu sırtında taşır. 

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Filler sevgilerini göstermek için hortumlarını birbirine sarar. 

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Su samurları sevdikleri yiyecek ve çakılları keselerinde saklar. 

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Kısakuyruklu Kanguru, yüzünden silinmeyen gülümsemesi sebebiyle dünyanın en mutlu hayvanı olarak bilinir

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Bebek pandalar o kadar küçüktür ki, ağırlıkları bir bardak (kupa) çaya denk gelir. 

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İki sevgili birbirlerinin gözlerine baktığında kalp ritimleri senkronize atar.

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Bebek kangurular korktukları zaman annelerinin kesesine balıklama atlar. 

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Bal arıları dans ederek birbirleriyle iletişim kurar.

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Sincaplar, aileleri tarafından terkedilmiş diğer sincap yavrularını evlat edinir. 

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El ele tutuşmak stresi azaltır.

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İki kedi burnunu birbirine değdirdiğinde bu selamlaştıkları anlamına gelir. 

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İnekler kimle en çok vakit geçirirse, onunla en yakın arkadaş olur.

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Yavru köpekler oyun amaçlı kavga ettiklerinde, erkek olan bilerek dişi yavruya yenilir.

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Su samurları ayrı yerlere sürüklenmemek için uyurken el ele tutuşurlar. 

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Dans etmek mutluluk seviyenizi yükseltir. 

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Kutup martıları tek eşlidir. Bir yılda sadece bir yumurtaları olur ve hem anne hem de baba yumurtaya beraber bakar.

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