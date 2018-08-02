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Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
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Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü

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ABD'nin Miami eyaletinin güneyinde bulunan, gemi ya da uçak kazaları ile gündeme gelen Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilgili İngiliz bilim insanları çalışmalarını tamamladı.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
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Hakkında onlarca film yapılan, sürekli gemi ya da uçak kazalarına basında yer bulan Bermuda Şeytan Üçgeni bir kez daha gündemde. 

Gezegenimizin en büyük gizemlerinden biri olan 'Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü.

En azından Southampton Üniversitesi araştırmacılarının iddiası o yönde. 

Channel 5'ta yayınlana belgesel için bölgede araştırma yapan bilim insanları bunca kazanın nedeninin bölgede oetaya çıkan ve boyu 30 metreye kadar ulaşan ani dalgalar olduğunu iddia etti. 

Başka bir deyişle bugüne kadar yaşanan onca kaza ve kayıp haberinin nedeni bu ani hava değişimleri olabilir. 

Bermuda Şeytan Üçgeni'nde iz bırakmadan kaybolan araçların sayısı 200’ün üzerinde. 

Bugüne kadar kayda giren tüm vakalar göz önüne alındığında toplam 8127 kişi kayboldu.

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