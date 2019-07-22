Avustralya’dan Farklı Kıtalarda Olduğunuza Sevindirecek 40 Görüntü

Avustralya'da günlük hayat bizim bildiklerimizden oldukça farklı...

Dünya’nın güney yarım küresinde yer alan ve Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında uzanan bir kıta ülkesi Avusturalya. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl “En yaşanabilir 5 ülke”den biri seçilen Avustralya, 40.000 yıllık yaşam tarihine sahip yerli halkı olan “aborjinler” ve ülkeye göç eden farklı kültürleri ile Dünya’nın en çok kültür çeşitliliğine sahip ülkesi olma özelliğini taşır. Güney yarım kürede yer alması sebebiyle mevsimler bizdekinin tersidir. Kasım – Nisan arası kıştır mesela Avustralya’da, yaz Mayıs – Ekim arası yaşanır. En düşük sıcaklıklar temmuz ayında görülür. İklim bölgelere göre farklılıklar gösterir. Kültürü ve iklimi bu denli çeşitlilik gösteren bir ülkede diğer canlı türlerinin de çeşitliliği kaçınılmazdır elbette. Tatlı mayışık koalalar ve sevimli kanguruları sık sık görmeye alışık olduğumuz Avustralya maalesef bu sevimli canlılardan ibaret değil. Aynı yarım kürede olmadığınıza şükür edebileceğiniz canlılarıyla Avustralya’da her yerde karşınıza çıkabilecek görüntüleri sizler için derledik.

Not: Aşağıdaki fotoğraflara bakmak yürek istiyor, biz şimdiden uyaralım

1. Tepetaklak duran bir gri başlı uçan tilki. Avusturalya’nın yerlisi kendisi, devasa yarasa ailesinden

2. Küçükleri sevimli oluyor da, peki ya bu devasa kertenkeleler?

3. Batı Avustralya’nın en büyük pitonuyla tanışın. Kendisi timsahı yutuyor

4. Boyutuna aldanmayın. Avustralya’nın en zararsız örümceklerinden. Kendisiyle evlerde, bahçelerde sık sık karşılaşabilirsiniz

5. Alice Springs’ten rahmetli kanguru Roger Roo. Sevimli göründüklerine bakmayın, kangurular gerçekten çok güçlü hayvanlar

6. Araucaria ananas kozalağı. Avsturalya’da kafanıza ananas kozalağı düşerse ölebilirsiniz

7. Tuzlu su timsahı. Uzunlukları 6 metreyi bulan arkadaşlarla Avustralya’nın tüm göllerinde rastlaşabilirsiniz

8. Fotoğrafta gördüğünüz çiğ ya da don değil, örümcek ağı. Bildiğiniz örümcek ağı

9. Kahrolsun korku filmleri. Film de değilmiş gerçi

10. Balinalar sevimli hayvanlar. Ancak ölmüş ve gazla dolmuşsa ve hatta patlamak üzereyse değil

11. Elektrik saatinin okunmasını istemeyenler için

12. Zararsızmış

13. Piton üzerinde yolculuk eden sevimli kurbağalar

14. Avustralya’da sadece sönmüş bir volkanın yer aldığı ıssız bir ormanda bulunan sümüklüböcek

15. Bir kurbağanın bir yılanı yiyişine tanık oluyorsanız bilin ki Avustralya’dasınız

16. Her yerdeler

17. Avustralya’da benzin deponuzu doldurmak da sizi öldürebilir

18. Bu sene Kadıköy’ü de bastı bu tüylü tırtıllar

19. Sen toprak solucanı mı olucan?

20. Dikkat!

21. Anemon. Kolları var.

22. Ayakkabılarınızı giymeden önce kontrol edin

23. Bir anne evladının yemek çantasında zehirli bir yılan buluyor ve dünya bir saniyeliğine…

24. Bizim vahşi yaşam belgesellerinde gördüğümüz bu görüntü Avustralya için oldukça sıradan

25. Lamdada da mı?

26. Mavi delikleriyle sevimlilik abidesi olan bu minik ahtapot oldukça zehirli

27. Biz dolu görmemişiz

28. Bunu evinde hayvan olarak besleyen varmış. Zararsızmış

29. Tuvalette bile huzur yok

30. Avustralya’ya hoş geldiniz

31. Eve geliyorsunuz ve kapınızda bu arkadaş

32. Termitlerin oluşturduğu bir yapı. Çimentodan daha sağlam olduğu söyleniyor

33. Listenin bu noktasında bizim için bile sıradan bir görüntü

34. Tatilinizi birlikte geçirdiğinizi düşünün (düşünemediler)

35. Evet, Avustralya’dasınız

36. Örümceklerden daha kötü bir şey varsa o da sinekler

37. Ağını örmüş avını bekliyor

38. Aslında baya muhteşem

39. Kırkayaklar. Her kış Avusturalya’yı istila ediyorlar

40. Bacağında bir şey var?