YDÜ’nün çıkışı sürüyor

Hentbol Kadınlar Süper Liginde şampiyonu belli edecek final serisi ilk maçı dün oynandı. Ligi galibiyetsiz tamamladıktan sonra final ön elemede aldığı galibiyetlerle finale yükselen YDÜ, sezonu lider tamamlayan UKÜ karşısında final serisinin ilk maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. YDÜ, ikinci maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu elde edecek

Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Kadınlar Süper Ligi’nde final serisinin ilk maçı dün oynandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan final ilk maçı nefes kesti. UKÜ’nün kadınlar kategorisinde ilk kez final oynadığı hentbolda, YDÜ kadınları ise ligde hiç galip gelemeden başladığı final ön elemesinden finale kadar yükseldi.

Final ilk maçında dün RA 25’te YDÜ’ye konuk olan UKÜ maça iyi başladı. YDÜ’ye ilk molasını almaya zorlayan UKÜ 4 sayılık farkla üstünlük sağlamıştı.

İlk yarının sonlarına doğru girilirken skor üstünlüğünü eline almayı başaran YDÜ, maçın başında aşmakta zorlandığı UKÜ savunmasını rahat geçerek ardı ardına sayılar buldu.

İlk devreyi 14-11 önde tamamlamayı başaran YDÜ ikinci devrede de rakibine üstünlük kurmayı başardı ve 32-23’lük skorla final ilk maçında galip gelen taraf oldu. Mücadelenin en skorer oyuncusu YDÜ’den 8 sayı atan Aysu oldu.

Kadınlar final ikinci maçı 31 Mayıs Cuma günü CIU Arena’da oynanacak ve YDÜ maçı kazanması durumunda Hentbol Kadınlar Süper Lig şampiyonluğunu elde edecek. UKÜ’nin kazanması durumunda ise seri 1-1 olacak ve şampiyonu belirleyecek 3’üncü maç oynanacak.

Erkekler finalisti belli oluyor

Hentbol Büyük Erkekler Ligi’nde finale çıkacak son takımı belli edecek play-off ikinci maçı bugün oynanacak. UKÜ’nün, Yükseliş’i mağlup ederek ilk finalist olduğu Büyük Erkekler Ligi’nde finale çıkacak takım GG ile DAÜ’den biri olacak. Seride 1-1 eşitlik var ve bugünkü maçı kazanan takım finale yükselecek.

Erkeklerde finalin ilk maçı 3 Haziran’da oynanacak.

PROGRAM ŞÖYLE:

BUGÜN (29 Mayıs Çarşamba)

CIU Arena

Erkekler Play-off maçı

Saat 19.00: GG-DAÜ (1-1)

31 Mayıs Cuma

Kadınlar Süper Lig final ikinci maçı

CIU Arena

Saat 19.00: UKÜ-YDÜ (0-1)