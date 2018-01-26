UKÜ ile Esentepe şampiyon

Gençler Ligler'inde şampiyonlar dün akşam belli oldu. Gençler Kızlar Lig'inde UKÜ, Gençler Erkekler Lig'inde ise Esentepe şampiyon elde eden takımlar oldular

İsa TABAK

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Ligler'inde şampiyonlar dün akşam Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlar sonrasında belli oldu

Gençler Kızlar Lig'inde dün akşam oynanan final maçının galibi UKÜ, şampiyon olurken, Gençler Erkekler Lig'inde ise şampiyonluk Esentepe'nin oldu. UKÜ, YDÜ'yü çekişmeli geçen maç sonunda 21-19mağlup etti. UKÜ'nün yıldızı Deniz Yıldız, hasta hasta oynamasına rağmen 7 golle takımının en skoreri olurken şampiyonluğa büyük katkı koydu.

Gençler Erkekler Lig'inin şampiyonu ise UKÜ'yü 32-29 mağlup eden Esentepe oldu. Esentepe rakibini 32-29 mağlup ederken, Şükrü 13, Emre 8 golle galibiyette ön plana çıktılar. Esentepe, Emre ve Kürşat'ın kırmızı kartla oyun dışı kalmalarına rağmen maçı kazanmayı başarıp, şampiyonluğunu ilan etti.

Maçlar sonrasında Hentbol Federasyonu başkanı Mustafa Yönlüer ile yönetim kurulu üyeleri takımlara kupa ve madalyalarını verdi.