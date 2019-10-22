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Türkiye’ye direnemedik

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18 yaş altı erkekler milli takım düzeyindeki Cumhuriyet Kupası ilk maçında KKTC ile TC U18 Erkek Milli Takımları arasındaki maçı 26-19’luk skorla Türkiye kazandı

Türkiye’ye direnemedik
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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından ülkemizdeki ilk kez gerçekleştirilen 18 yaş altı erkekler milli takım düzeyindeki Cumhuriyet Kupası dün akşam başladı.

Ülkemiz milli takımı ile birlikte Türkiye, Kosova ve Özbekistan U18 erkek milli takımlarının yer aldığı Cumhuriyet Kupası açılış maçını KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan da izledi.

Hentbol Cumhuriyet Kupası açılışında KKTC ile TC U18 Erkek Milli Takımları karşı karşıya geldiler. Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk devresinde başa baş oyun izlenirken fizik üstünlüğü bulunan Türkiye millileri ikinci devrede hakimiyeti eline geçirip maçı kazandı.

İlk devresi 12-9 Türkiye’nin üstünlüğünde biten mücadeleyi Türkiye 26-19 kazanırken, U18 erkek milli takımımızda Ergin Aday 4 sayı ile oynayarak en skorer oyuncu oldu. Türkiye U18 millilerde ise 5’er sayı ile oynayan Alperen Gönenç ve Hakan Kocakara en skorer isimlerdi.

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