Plaj hentbolunda şampiyonlar belli oldu

Ferah BARIŞSEV

Başbakanlık uyuşturucu ile mücade komisyon başkanlığı, Hentbol Federasyonu ve Yükseliş Hentbol İhtisas Spor Kulübünün işbirliğinde gerçekleştirilen plaj hentbol turnuvasında iki gün sonunda şampiyonlar belirlendi.

19 takımın gençler ve büyükler kategorilerinde yer aldığı turnuvaya yaklaşık 200 sporcu katıldı. Final maçları sonunda Genç kadınlar 1. Örensel Cyprus Team 2. Digem Genç erkekler 1. YDÜ 2. Yükseliş Büyük kadınlar 1. Pakduş 2. Aspestos Büyük erkekler 1. Gençlik Gücü 2. Yükseliş