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İlkokullar hentbolda final günü

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İlkokullar arası hentbol şampiyonasında final maçları bugün oynanacak. Kızlarda Ağırdağ İlkokulu ile Atatürk İlkokulu, erkeklerde ise Necati Taşkın İlkokulu ile Yakın Doğu İlkokulu finalde mücadele edecekler

İlkokullar hentbolda final günü
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İsa TABAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ilkokullar arası hentbol şampiyonasında yarı final maçları dün oynandı.

İlkokullar arası hentbol şampiyonasında üçüncülük ve final maçları bugün Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan maçlar sonunda kızlarda Ağırdağ İlkokulu ile Atatürk İlkokulu finale yükseldiler. Erkeklerde ise Necati Taşkın İlkokulu ile Yakın Doğu İlkokulu finalde mücadele etme hakkı kazanan okullar oldular.

Kızlarda Ağırdağ İlkokulu yarı final maçında Necati Taşkın İlkokulu’nu 4-3, Atatürk İlkokulu ise Haspolat İlkokulu’nu 10-3 mağlup ederek finale yükseldiler.

Erkeklerde ise Yakın Doğu İlkokulu, Levent İlkokulu’nu 11-6, Necati Taşkın İlkokulu ise İlkokulu’nu 16-13 mağlup ederek finale yükseldiler.

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