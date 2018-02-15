Hentbolun süperleri DAÜ ve YDÜ

Hentbolda dün akşam oynanan süper kupa maçlar sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları şampiyon oldular

İsa TABAK

Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler ve Kadınlar Süper Kupa maçları dün akşam oynandı. Her 2 kupa maçında da Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi takımları karşılaştılar.

Erkekler Süper Kupası’nı Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kadınlar Süper Kupası’nı ise Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nunda oynanan gecenin ilk maçında erkek takımları karşılaştılar. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi’ni rahat bir oyundan sonra 38-23 mağlup ederek Erkekler Hentbol Süper Kupası’nın şampiyon oldu.

Gecenin ikinci maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi kadın takımları karşılaştılar. Müthiş bir çekişmeye sahne olan maçı Yakın Doğu Üniversitesi, Havva’nın son saniye golü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında 27-26 galip gelerek Hentbol Kadınlar Süper Kupası’nın şampiyon oldu.