Hentbolun süperi UKÜ

Hentbol Federasyonu Erkekler Süper Kupa finalinde kupanın sahibi Doğu Akdeniz Üniversitesini, 27-25’lik skorla mağlup eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi oldu

Hentbol Federasyonu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde CIU Arena’da dün akşam oynanan Erkekler Süper Kupa Finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi.

Normal süresi 22-22 biten mücadeleyi kazanan uzatmalarda 27-25’lik skorla UKÜ oldu ve 12 Mart tarihinde başlayacak Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyükler Ligi öncesi moral buldu.

İlk devresi 11-10 UKÜ takımının üstünlüğünde biten maçta ikinci devre DAÜ takımı maça daha iyi başladı ve skor üstünlüğünü de eline geçirdi. Karşılaşmanın son 5 dakikasına girilirken sahada gerginlik çıktı. Bitime 5 dakika kala DAÜ aldığı 2 dakika cezaları nedeniyle sahada 4 kişi kaldı, 3 dakika kala ise 3 kişi kaldı. UKÜ’den Sezer de kırmızı kart gördü. Bu dakikada UKÜ 5 sayılık farkı 1 sayıya indirdi. Son 2 dakikaya girilirken de DAÜ’den Samet kırmızı kart gördü. Son 5 saniyede 7 metre alan UKÜ bu atışta beraberlik sayısını buldu ve maç 22-22 ile uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde de alınan 2 dakika cezaları ve yaşanan gerginlikler oldu. DAÜ’den Kanı da kırmızı kart yedi ve oyun dışı kalırken, bölümünde rakibine 27-25 üstünlük sağlayan UKÜ şampiyon oldu. Maç sonunda iki takım oyuncuları birbirlerini kutlarken, kupa seremonisinde şampiyona kupası takdim edildi.