Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı başladı

KTSYD Hentbol Kupası dün akşam oynanan iki kadın maçıyla başlarken, Yakın Doğu Üniversitesi, Şahlanspor'u 42-22, Esentepe Yetenek Avcıları da, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 39-34 mağlup ederek yarı finale yükseldiler

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Hentbol Federasyonu’nun ikinci kez ortaklaşa düzenlediği KTSYD Hentbol Kupası dün akşam oynanan iki kadın maçıyla başladı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği Telsim’in katkılarıyla gerçekleşen organizasyon “Bağımlılığımız Spor Tutkumuz Hentbol” sloganı ile gerçekleştiriliyor. UKÜ Arena’da dün akşam oynanan ilk maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Şahlanspor karşısında zorlanmadığı maçı 42-22 kazanarak yarı finale yükseldi. Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde DİGEM ile mücadele edecek.

Gecenin ikinci maçında ise Esentepe Yetenek Avcıları ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaştı. Maçı 39-34 kazanan Esentepe Yetenek Avcıları yarı finale yükselerek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin rakibi oldu. Kadınlarda yarı final maçları Perşembe günü oynanacak.

Erkekler maçları bu gece

Kupada bu akşam büyük erkekler ilk maçları oynanacak. UKÜ Arena’da oynanacak ilk maçta saat 18.00’de Gençlik Gücü ile Yükseliş karşılaşacak. Gecenin ikinci maçında ise saat 19.30’da Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mücadele edecek.