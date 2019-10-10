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Hentbolda GG ve DAÜ galip

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Hentbolda Yaşama Sporla Bağlan Süper Lig ilk maçlarında kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, erkeklerde GG galip gelmeyi başardı

Hentbolda GG ve DAÜ galip
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KKTC Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen erkekler ve kadınlar Süper Liginde ilk maçlar oynandı. Lig öncesi organize edilen Cumhurbaşkanlığı Kupasının kazanan DAÜ kadınları ve GG erkekleri ligdeki ilk maçlarından da galibiyetle ayrılmayı başardılar.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde farkındalık yaratmak için organize edilen Süper Ligde ilk maç Girne’de kadınlar arasında oynandı.

Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları arasındaki karşılaşma tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. İlk devreyi 13-12 önde tamamlayan DAÜ, karşılaşmayı da yine 1 sayı farkla 27-26 kazanırken sezona galibiyetle başladı.

Mücadelede Esentepe’den Sevgi 8 sayı ile DAÜ’den ise Ayşe Mullacuma 11 sayı ile oynadı ve maçın da en skorer oyuncusu oldu.

Yaşama Sporla Bağlan Erkekler Hentbol Süper Lig açılış maçı ise önceki akşam Lefkoşa’da oynandı. Gençlik Gücü (GG) ile Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) arasındaki karşılaşmada GG takımın üstün olan taraftı. İlk devreyi 26-13 kazanan GG, maçtan 43-28’lik galibiyetle ayrılırken gecenin en skorer ismi GG’den 12 sayı ile oynayan Ahmet Altan idi.

MGA’dan 6’şar sayı ile oynayan Hüseyin Selvici ve Ömer Oklu ise takımlarının en çok sayı atan hentbolcuları oldu.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

12 EKİM CUMARTESİ

Erkekler

Saat 18.45: YDÜ-Yükseliş (RA25)

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