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Hentbolda 13 transfer gerçekleşti

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Hentbolda 13 transfer gerçekleşti
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Hentbolda 2018-2019 sezonuna yönelik transfer sezonu 30 Eylül tarihinde sona ererken bu süre içerisinde toplam 13 transfer işlemi gerçekleşti.

Tüm liglerde gerçekleşen 13 transferin listesi aşağıdaki gibidir.

Sıra

Adı -Soyadı

Mevcut Kulübü

Transfer Olduğu Kulüb

1

Melisa Merve ERDEM

DİGEM

ŞAHLAN

2

Çağay MALEK

Gençlik Gücü

Y.D.Ü.

3

Özgün AYDINTAN

D.A.Ü.

M.G.A.

4

Özden DEMİRALP

D.A.Ü.

Gençlik Gücü

5

Cafer KARAMANSOYLU

Y.D.Ü.

D.A.Ü.

6

Görkem NURDAL

U.K.Ü.

D.A.Ü.

7

Nejla ŞAHBAZ

U.K.Ü.

D.A.Ü.

8

Büşra KARABIYIKOĞLU

Y.D.Ü.

DİGEM

9

Dennis HUDECEK

Y.D.Ü.

U.K.Ü.

10

Şifa YILDIRIM

-Serbest transfer 2012 Şahlanda oynamış sonra oynamamış

U.K.Ü.

11

Meryem KÜRT

DİGEM-SERBEST TRANSFER-Yaş Haddi

U.K.Ü.

12

Beliz ÖZÜGÜNEY

DİGEM

YDÜ

13

Kıymet YAYĞIÇ

DİGEM

Y.D.Ü.

               

                                                                                                                 

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