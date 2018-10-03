Hentbolda 13 transfer gerçekleşti

Hentbolda 2018-2019 sezonuna yönelik transfer sezonu 30 Eylül tarihinde sona ererken bu süre içerisinde toplam 13 transfer işlemi gerçekleşti.
Tüm liglerde gerçekleşen 13 transferin listesi aşağıdaki gibidir.
|
Sıra
|
Adı -Soyadı
|
Mevcut Kulübü
|
Transfer Olduğu Kulüb
|
1
|
Melisa Merve ERDEM
|
DİGEM
|
ŞAHLAN
|
2
|
Çağay MALEK
|
Gençlik Gücü
|
Y.D.Ü.
|
3
|
Özgün AYDINTAN
|
D.A.Ü.
|
M.G.A.
|
4
|
Özden DEMİRALP
|
D.A.Ü.
|
Gençlik Gücü
|
5
|
Cafer KARAMANSOYLU
|
Y.D.Ü.
|
D.A.Ü.
|
6
|
Görkem NURDAL
|
U.K.Ü.
|
D.A.Ü.
|
7
|
Nejla ŞAHBAZ
|
U.K.Ü.
|
D.A.Ü.
|
8
|
Büşra KARABIYIKOĞLU
|
Y.D.Ü.
|
DİGEM
|
9
|
Dennis HUDECEK
|
Y.D.Ü.
|
U.K.Ü.
|
10
|
Şifa YILDIRIM
|
-Serbest transfer 2012 Şahlanda oynamış sonra oynamamış
|
U.K.Ü.
|
11
|
Meryem KÜRT
|
DİGEM-SERBEST TRANSFER-Yaş Haddi
|
U.K.Ü.
|
12
|
Beliz ÖZÜGÜNEY
|
DİGEM
|
YDÜ
|
13
|
Kıymet YAYĞIÇ
|
DİGEM
|
Y.D.Ü.