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Hentbola UKÜ damgası

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Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakaları dün tamamlanırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çifte şampiyon oldu

Hentbola UKÜ damgası

Necmi USAL

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Hentbol Müsabakaları dün tamamlanırken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi çifte şampiyon oldu.

Müsabakalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin salonu olan UKÜ Arena’da gerçekleştirildi. Gün adına üç karşılaşma oynandı. Günün ilk maçında erkekler kategorisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaştı. Mücadelede üstün bir performans sergileyen DAÜ, karşılaşmayı 41-25 kazandı.

Günün ikinci maçı kızlar kategorisinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynandı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 34-27 kazanarak şampiyon oldu. DAÜ bu sonucun ardından puansal olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin gerisinde kalarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Günün son maçı erkeklerde nefes kesti. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin mücadelesinde kazanan 33-24’lük skorla UKÜ oldu. Bu sonucun ardından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon olurken, DAÜ turnuvayı ikinci sırada, GAÜ ise üçüncü sırada tamamladı. Mücadeleler sonrasında dereceye giren takımlara madalyaları KKTC Üniversitesi Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı tarafından takdim edildi.

Erkekler

1)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

2)Doğu Akdeniz Üniversitesi

3)Girne Amerikan Üniversitesi

Kızlar

1)Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

2)Yakın Doğu Üniversitesi

3)Doğu Akdeniz Üniversitesi

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