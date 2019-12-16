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Hentbol yaşama bağlıyor

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Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Büyükler Ligi’nde heyecan bugün CIU Arena’da erkeklerde ve kadınlarda oynanacak maçlarla devam edecek

Hentbol yaşama bağlıyor

Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlediği büyükler liglerinde heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde lider Gençlik Gücü 6da 6 ile yenilgisiz lider olarak emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu yıl 3 devrede gerçekleşecek ligde ikinci devrenin sonuna gelindi. Ligde ikinci sırada bulunan Yakın Doğu 7 maç sonunda GG’nin 4 puan gerisinde yer alıyor.

Bugün CIU Arena’da MGA takımını konuk edecek olan UKÜ lig üçüncülüğü yolunda önemli maça çıkacak. MGA erkekleri UKÜ karşısında galip gelirse puanları eşitleyecek. UKÜ’nün galip gelmesi durumunda ise UKÜ puan farkını 4’e çıkaracak.

Kadınlar Süper Ligi’nde 4 maçta topladığı 6 puanla lider olan UKÜ takımı bugün 4 maçta 2 puanla dördüncü sıradaki Esentepe Efsane Yetenek Avcıları’nı konuk edecek.

PUAN DURUMLARI VE MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

BUGÜN (17 Aralık Salı)

CIU Arena

Saat 18.00: UKÜ-MGA (Erkekler Süper Lig)

Saat 19.45: UKÜ-Esentepe E.Y.A. (Kadınlar Süper Lig)

YARIN (18 Aralık Çarşamba)

Atatürk Spor Salonu

Saat 19.45: Yükseliş-GG (Erkekler Süper Lig)

KADINLAR SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR            O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Ü.K.Ü.                    4          3          0          1          135      104      6          31

2.Y.D.Ü.                    5          2          1          2          137      135      5          2

3.D.A.Ü.                    5          2          1          2          137      160      5          -23

4.ESENTEPE E.Y.A.            4          1          0          3          100      110      2          -10

ERKEKLER SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.G.G.             6          6          0          0          216      149      12        67

2.Y.D.Ü.         7          4          0          3          209      191      8          18

3.U.K.Ü.         6          3          0          3          158      153      6          5

4.M.G.A.        6          2          0          4          152      199      4          -47

5.YÜKSELİŞ 7          1          0          6          163      206      2          -43

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