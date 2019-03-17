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Hentbol U17 Kadınların şampiyonu UKÜ

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Hentbol U17 Kadınların şampiyonu UKÜ
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Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele komisyonu işbirliğinde düzenlenen U17 Kadınlar Liginde şampiyon belirlendi.

Yaşama Sporla Bağlan U17 Kadınlar Liginde dün oynanan final serisi ikinci maçı sonunda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) U17 kızları şampiyon oldu. Şahlanspor ile UKÜ U17 kadınları arasındaki final serisinde, Girne'de oynanan ilk maçı UKÜ kızları 27-26 kazanarak 1-0 öne geçmişti.

Serinin ikinci maçında UKÜ-Şahlan U17 kadınları CIU Arena’da karşı karşıya geldiler. İlk devresi 13-10 UKÜ kızları üstünlüğüne tamamlanan maçı kazanan 25-21'lik skorla yine UKÜ oldu ve sezonun şampiyonluğuna ulaştı. Karşılamada en skorer oyuncu 8'er sayı atan UKÜ'den Petek ve Gizem oldu.

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