Hentbol kulüpleri bütçeyi bekleyecek

KKTC Hentbol Federasyonu, başkan Bahadır Ayhan’ın üyelere gönderdiği “Spor Dairesiyle yaşadığımız problemleri konuşmak, çözüm yolları üretmek ve eylem planlamasını yapmak” gündem maddesi ile olağanüstü toplandı. Hentbol Federasyonu lokalinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Divan Başkanlığın Özel Pınardan, sekreterliklerine Tarkan Kayaş ve Turgut Bürüncük getirildi. Başkan Bahadır Ayhan yaptığı konuşmada federasyonu mevut yapısını üye kulüplere aktardı. Genel kurula, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana da geldi. Dana, 2019’daki harcamanın, 2020 bütçesi açıldığı zaman ödeneceğinin taahhüdünü verirken İtalya’daki uluslararası turnuvaya gidilebilmesi için Devletin mutlaka katkı yapacağını söyledi. Kulüp temsilcileri de bunun üzerine, eylem için 2020 bütçesinin açılmasını bekleme kararı aldılar.