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Esentepe finalde

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Esentepe finalde
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Hentbol U19 Kadınlar Ligi'nde, dün akşam UKÜ Arena'da oynanan yarı final maçında Esentepe Efsane Yetenek Avcıları, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 25 - 22 mağlup ederek, finale yükseldi. Esentepe Efsane Yetenek Avcıları finalde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin rakibi oldu.

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