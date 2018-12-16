Esentepe finalde

Hentbol U19 Kadınlar Ligi'nde, dün akşam UKÜ Arena'da oynanan yarı final maçında Esentepe Efsane Yetenek Avcıları, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 25 - 22 mağlup ederek, finale yükseldi. Esentepe Efsane Yetenek Avcıları finalde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin rakibi oldu.
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