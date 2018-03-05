Diren Turizm’den, GG hentbol takımına destek

Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın sorma sponsorlarına bir yenisi daha eklendi. Diren Turizm de Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın sorma sponsorlarından biri oldu

Büyük Erkekler Hentbol Ligi’nde mücadele eden Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın forma sponsorlarına Diren Turizm de eklendi. Yeşil beyazlı takım Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın forma sponsorlarından biri olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Diren Turizm Direktörü Uğur Diren, yıllardan sonra yeniden hentbol liglerinde mücadele etmeye başlayan takıma başarılar diledi. Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın Büyük Erkekler Hentbol Ligi’ne renk kattığını iddia eden Takım Sorumlusu Zeeb Choudhry, “Takımımızın forma sponsorluğuna gösterilen ilgi, iyi yolda olduğumuzun göstergesidir. Onlara teşekkürümüzü elde edeceğimiz başarılarla göstereceğiz” şeklinde konuştu.