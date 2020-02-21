banner255
banner69
İlahlar “Oyna GG” dedi
İlahlar “Oyna GG” dedi
22 0
41 0
 
Anketler doğru söylemez
Anketler doğru söylemez
70 0
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
169 0
33 0
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
69 0
Tribünler sığmadı
Tribünler sığmadı
654 0
banner374

25 rallici Sinde’de buluşacak

banner27

2020 Kış Kupası'nın ikinci ayağı olan İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak. Sinde Ralli Sprintte 25 araç start alacak

25 rallici Sinde’de buluşacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen yarın koşuluyor.

Başel Holding ana sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da olacak.Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV'ler için de Kış Kupası heyecanı Pazar günü İnönü'de ikinci kez yaşanacak.

Biri deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak. Sinde Ralli Sprintte 25 araç start alacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.