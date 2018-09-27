Zeytinyağı ile neler temizlenir?

Sağlık açısından son derece yararlı olan zeytinyağını bazı eşyalarınızın temizlenmesinde kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

İşte zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar…

Demir tavanızın dibine yemek kalıntıları yapışmışsa tuz ile zeytin yağını karıştırın. Daha sonra bu karışımı tavanın dibine koyun ve ovalayın.

Mutfak dolaplarınızı da temizlemek için zeytinyağından faydalanabilirsiniz. Çünkü zeytinyağı ahşabı besler ve temizler. Bir kaşık limon suyu ve zeytin yağını karıştırın. Bu işlemin ardından oluşan karışımı ahşapların üzerine sürün.

Paslanmaz çeliklerinizin parlaması istiyorsanız kâğıt bir havlu yardımı ile çeliklerin üzerine zeytinyağı dökerek temizleyin. Çeliklerin parladığını göreceksiniz.

Eğer deri sandalye ve koltuklarınız eski ve yıpranmış görünüyorlarsa yapmanız gereken çok basit. Bir toz bezinin üzerine az miktarda zeytin yağı dökün ve sandalye ya da koltuklarınızı bu bez yardımı ile silin. Derinin üzerinden bulunan eski görünüm kaybolacaktır.

Zeytinyağı gümüş eşyaları parlatmak içinde kullanılabilir. Yumuşak bir beze zeytin yağı damlatın ve çatal kaşıkları bu bezle silin. Gümüşleriniz parlayacaktır.