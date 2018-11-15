Yiyecekler hakkında söylenen en popüler 9 efsane

Her gün yeni “sağlıklı beslenme” kısıtlamaları ortaya çıkıyor. Ama tüm bu kurallar gerçekten doğru mu ve işe yarıyorlar mı? İşte bazı yiyecekler hakkında söylenen doğru olmayan inanışlar.

Efsane 1: Geceleri iyi uyumak için saat 12'den sonra kahve içmemeliyiz

Gerçek: Kafeinin uyarıcı etkileri kişiye bağlıdır. Her şey, kafein metabolizmasından sorumlu olan bir gen olan CYP1A2'nin çalışmasıyla ilgilidir. Bu gen tarafından üretilen bir enzim miktarı bizi 3 gruba ayırır: Kafeine karşı yüksek, düzenli ve düşük hassasiyet.

En büyük grup normal olanıdır: Yatağa gitmeden önce 6 veya daha az saat kahve içmek tavsiye edilmez. Yüksek hassasiyete sahip insanlar sabahları kahve içerse bile uykusuzluk yaşayabilirler. 3. gruba aitseniz, yatmadan önce bir fincan kahve içebilirsiniz ve uykunuzu etkilemez.

Efsane 2: Serbest radikallerle başa çıkmak için antioksidanlar ile zenginleştirilmiş süper meyveler yemeliyiz

Gerçek: Antioksidanlar bakımından zengin pek çok bitki vardır (hatta patates!) Ama bizim için gerçekten faydalı olup olmadıklarını söylemek zor...

Efsane 3: İçeceklerde bulunan karbondioksit, gastrit ve diğer gastrointestinal sindirim sistemi hastalıklarına neden olur ve kemikleri tahrip eder

Gerçek: Çalışmalar, karbondioksidin sağlıklı bir sindirim sistemini etkilemediğini ve hatta kabızlık gibi ağrılı semptomları hafiflettiğini göstermektedir. Dahası, çalışmalar karbonatlı su ve osteoporoz arasındaki herhangi bir bağlantıyı ortaya çıkarmamıştır. Negatif reaksiyon, sadece soda tüketen bir grup hastada meydana gelmiştir. Bu gerçek, sorunun şeker ve ortofosforik asit içinde gizlendiğini varsaymamıza izin verir, ancak karbonasyonla ilgili değildir. Bu yüzden karbonatlı su içmekten korkmayın. Ayrıca bir ikramiye de var: Bu su bizim kilo vermemize yardımcı oluyor!

Efsane 4: Vücudumuz toksinleri biriktirir ve düzenli detoks yapmaya ihtiyaç duyar

Gerçek: 2009 yılında bir grup bilim insanı, ürün iddiaları için ne kanıtları olduğunu ve “detoks” ile neyi kastettiklerini bulmak için 15 popüler detoks ürünü üreticisine başvurdu. Kimse bilim insanlarının sorularını cevaplayamadı. İddia sadece bir pazarlama hilesiydi.

Exeter Üniversitesi'nde tamamlayıcı tıp profesörü olan Edzard Ernst, ortalama bir insan vücudunun (hiçbir narkotik veya toksik maddeye maruz kalmadan) toksinleri temizlemek için herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını söylüyor.

Efsane 5: Sofra tuzu vücut için bir zehirdir. Sağlıklı egzotik tuz ile değiştirmek daha iyidir

Gerçek: Sofra tuzunun deniz, Himalaya, siyah veya diğer birçok tuz ile değiştirilmesi önerilir. Fakat bu tipler arasındaki fark çok küçüktür, tam fayda sağlamak için çok miktarda tuz tüketmeniz gerekir.

Farklı olan tek şey iyot miktarıdır. Sofra tuzu, iyot eksikliği ve sonuçlarının üstesinden gelmek için yapay olarak iyodürlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyadaki insanların yaklaşık 3 / 3'ü yetersiz miktarda iyot tüketmektedir. Bu arada, bir kıyı bölgesinde yaşıyor olsanız bile, iyot eksikliği yaşamanız anlamına gelmez. Peki hala sofra tuzunun bırakılmasının riske değeceğini mi düşünüyorsun?

Efsane 6: Kırmızı ve işlenmiş et bağırsak kanserine neden olur, bu yüzden onu yemeyi bırakmalıyız

Gerçek: Kırmızı et ısıl işlemden geçse bile, hala işlenmiş sayılmaz. Bu terim sadece uzun süreli depolama et ürünleri için geçerlidir.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) kırmızı etin insanlarda muhtemelen kanserojen olan Grup 2A olarak sınıflandırıldığını varsayar. Başka bir deyişle sınıflandırma; kırmızı et yeme ve kolorektal kanserin gelişmesi ile güçlü mekanik kanıtlar arasındaki pozitif ilişkiyi gösteren çalışmalardan elde edilen sınırlı kanıtlara dayanmaktadır.

Yine de, doktorlar günde bir kez 70 gr kırmızı et yemeyi önermez. Ayrıca işlenmiş et yemeyi bırakmak daha iyidir.

Efsane 7: Tehlikeli hidroksimetilfurfural (Gıdalarda karbonhidratlarin ısı işlemi sonucu parçalanmasıyla oluşan kimyasal bir bileşiktir) ürettikçe balı ısıtmamalıyız

Gerçek: Her tip balda hidroksimetilfurfural ( HMF ) bulunur. Bu tatlı ürünü pişirirsek konsantrasyonunun artması doğrudur, ancak ilk olarak, HMF birçok gıdada bulunur (baldan çok daha büyük miktarlarda). Ve, HMF'nin insanlar için tehlikeli olduğunu gösteren hiçbir çalışma yoktur. Günde 30 mg HMF kesinlikle güvenlidir - ama bahse gireriz o kadar çok bal yiyemezsiniz.

Efsane 8: Kilo vermek isteyenler mayonezden uzak durmalı. Aynı zamanda mayonez bir kolesterol bombasıdır

Mayonez çok fazla yağ içerir fakat onu bir salatada yağ (zeytin veya susam) ile değiştirmek iyi bir fikir değildir. Mayonez% 50-80 yağa sahipken, yağlar% 95-99'dur.

Mayonezde kolesterol kaynağı bir yumurtadır, ancak yumurtanın vücudumuz için zararlı olan kolesterolün efsanesi çoktan düşmüştür. Mayoneze eklenen Е200'e gelince, zararsızdır ama bazı insanlar alerjik olabilir.

Yani eğer formda kalmak istiyorsanız, E200'e karşı alerjiniz varsa, yoğurdu salata sosu olarak kullanmak daha iyidir. Ayrıca ev yapımı mayonez yapabilir ve E200'e karşı alerjisi olmayan başkaları da hiçbir şey için endişelenmelerine gerek yoktur.

Efsane 9: Tavuk derisi, diyetinizden çıkarılması gereken en zararlı bileşendir

Gerçek: Tavuk derisi kaslarımız, cildimiz ve eklemlerimiz üzerinde büyük etkisi olan bir kolajen kaynağıdır.