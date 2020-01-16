Yeşil çayın mucizeleri

Yeşil çay ve balın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle uzak doğu ülkelerinde çok tüketilen yeşil çay gün geçtikte dünyada daha popüler hale gelip, siyah çay ve kahvenin yerini almaya başlıyor.

Yeşil çaya asla şeker eklemeyin, ballı yeşil çay sizin için en ideal olanıdır.

SAĞLIKLI BEYİN İÇİN YEŞİL ÇAY VE BAL: Yeşil çay yalnızca sizi yaşlanmaya karşı korumaz ayrıca zihinsel fonksiyonlarınızın gelişip, zekanızın artmasına da yol açar. Yeşil çayı balla içerseniz hem lezzetini artırmış, hemde beyin sağlığınız için gerekli vitaminleri almış olursunuz. Yeşil çay ve bal, beyin nöronlarının daha iyi işlemesini sağlayıp, konsantrasyonunuzu da artırır. Yeşil çay ve bal beyniniz için harika iki gıdadır. Yeşil çayın içeriğindeki kafein miktarı kahveye oranla daha azdır. Böylece kahvede olduğu gibi bedeninize kafein yüklemesi yapmaz, yeşil çay içmek sizi gün boyu zinde ve uyanık tutar.

KİLO KAYBI: Buradaki fayda iki yönlüdür. Yeşil çay yalnızca metabolizma hızınızı artırarak kilo vermenize destek olmakla kalmaz aynı zamanda diğer şekerli içecekler yerine bu içeceği tercih etmek kalori alımınızı azaltarak kilo kaybına yardımcı olmaktadır.

DAHA AZ STRES: Yeşil çayın içerisindeki bulunan theanine amino asidi sakinleştirici etkisi ile bilinir. Çalışmalar artan nabız ve kan basıncını düşürebileceğini göstermektedir. Theanine tüketimi anksiyete üzerinde olumlu etkiler yaparak stresi azaltır ve rahatlama sağlar.

KANSER ÖNLEME: Bazı çalışmalarda yeşil çayın kanser hücrelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğini öne sürülmektedir

AZALMIŞ DİYABET RİSKİ: Yeşil çay yemek sonrası ani kan şekeri artışını ve yüksek insülin değerlerini önlemeye yardımcı olabilir. Bu şekilde yağ depolanmasını önlemeye de yardımcı olur.

AZALMIŞ KALP RAHATSIZLIĞI RİSKİ: Yeşil çay, kalp krizinin bir numaralı nedeni olan pıhtı oluşumu ve kan basıncındaki değişimlere karşı koruyucu olan kan damarlarının dayanıklılığının artması desteklemektedir

AZALMIŞ KOLESTEROL: Düzenli yeşil çay tüketimi ile iyi kolesterolünüzü etkilemeden kötü kolesterolünüzü düşürebilirsiniz.

BEYİN HÜCRELERİNİN KORUNMASI: Yeşil çayın beyin hücrelerinin yıkımını engellemede ve hasarlı hücreleri onararak Alzheimer ve Parkinson'u önlemede etkilidir.1

DİŞ ÇÜRÜMELERİNİ DURDURUN: Daha önce de bahsedilen kateşinin bakteri ve virüsleri yok etme yeteneği vardır. Bu şekilde diş çürümesi dahil pek çok diş problemini yeşil çay içerek engelleyebiliriz.

AZALMIŞ KAN BASINCI: 2004 yılında Çin'de yapılan bir çalışma, günde yarım bardak dahi olsa yeşil çay tüketenlerde yüksek kan basıncı riskinin %50 azalabileceğini göstermiştir.

ANTİVİRAL: Yeşil çayın influenza (grip) virüsü üzerinde antiviral etkisi olduğu gösterilmiştir.

CİLT SAĞLIĞI: Yeşil çayın içerisindeki antioksidanlar serbest radikallerin cilde zarar veren etkilerini ortadan kaldırabilir. Bölgesel olarak uygulandığında yeşil çay, güneşin verdiği hasarı azaltıp cildi yenileyici etki gösterebilmektedir.

İYİLEŞMİŞ BEYİN SAĞLIĞI: İsviçre'de yapılmış bir çalışmada yeşil çay içenlerin beyinlerinin aktif-hafıza bölgesinde yeşil çay tüketmeyenlere göre daha fazla aktivite olduğu tespit edilmiştir

YAŞLANMA KARŞITI: Yeşil çayın antioksidan ve antiiflamatuar özellikleri yaşlanma belirtilerinin başlamasını geciktirmektedir.

EKREM AĞRISINA KARŞI SAVUNMA: Yeşil çay bağışıklık sistemini geliştirerek eklemlere zarar veren maddeleri azaltır.

DAHA GÜÇLÜ KEMİKLER: Düzenli yeşil çay tüketimi kemik yapımını uyarmaya ve kemik yıkımını yavaşlatmaya yardımcı olur.

DAHA GÜÇLÜ KEMİKLER: Düzenli yeşil çay tüketimi kemik yapımını uyarmaya ve kemik yıkımını yavaşlatmaya yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK: Serbest radikaller ile güçlü bir şekilde savaşan yeşil çay antioksidanları bağışıklık sistemini enfeksiyonlarla savaşacak şekilde güçlendirir

ASTIMA KARŞI KORUMA: Yeşil çay yalnızca size canlılık vermekle kalmaz aynı zamanda astımı olan bireylerin kaslarını gevşeterek daha rahat nefes almalarını sağlar.Gördüğünüz gibi yeşil çayın faydaları sayısızdır.

YEŞİL ÇAY NASIL HAZIRLANIR?: Unutmayın kaynar su yeşil çay yaprakları için fazla sıcaktır, içerisindeki tüm faydaları bileşenleri ve antioksidanları öldürür ve çayın tadının acılaşmasına sebep olur. Bunun yerine çayınızı hazırlarken hafif soğumuş (yaklaşık 80°C) su kullanın. 2-5 dakika bekleyin ve isteğinize göre bal veya limon da ekleyerek bu sağlıklı ve lezzetli içeceğin tadını çıkarın.