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Ünlüler gençlik halleriyle buluştu

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Ünlüler gençlik halleriyle buluştu
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Çocukluk ya da gençlik hainizle buluştuğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Gençliğinize ne söylerdiniz? Hollandalı sanatçı Ard Gelinck, Photoshop’u bir zaman makinesi gibi kullanarak ünlü isimleri çocukluk ya da gençlik halleriyle yan yana getirdi. İşte Freddy Mercury, Tom Hanks, Madonna, Adele, Jennifer Aniston gibi ünlülerin gençlikleriyle buluşması…

  • Freddie Mercury

    Freddie Mercury

  • David Bowie

    David Bowie

  • Jennifer Aniston

    Jennifer Aniston

  • Amy Winehouse

    Amy Winehouse

  • Tina Turner

    Tina Turner

  • Britney Spears

    Britney Spears

  • Emma Watson

    Emma Watson

  • Michelle Obama

    Michelle Obama

  • Barack Obama

    Barack Obama

  • Michael Jackson

    Michael Jackson

  • Tom Hanks

    Tom Hanks

  • Sylvester Stallone

    Sylvester Stallone

  • Johnny Depp

    Johnny Depp

  • Robert De Niro

    Robert De Niro

  • Harrison Ford

    Harrison Ford

  • Richard Gere

    Richard Gere

  • Pink

    Pink

  • Paul Mccartney

    Paul Mccartney

  • Ed Sheeran

    Ed Sheeran

  • Mick Jagger

    Mick Jagger

  • Adele

    Adele

  • Kate Moss

    Kate Moss

  • George Michael

    George Michael

  • Mel Gibson

    Mel Gibson

  • Drew Barrymore

    Drew Barrymore

  • Clint Eastwood

    Clint Eastwood

  • Madonna

    Madonna

  • Beyonce

    Beyonce

  • Robbie Williams

    Robbie Williams

  • Julia Roberts

    Julia Roberts

  • Brad Pitt

    Brad Pitt

  • David Hasselhoff

    David Hasselhoff

  • Elvis Presley

    Elvis Presley

  • Madonna

    Madonna

  • Lady Gaga

    Lady Gaga

  • Madonna

    Madonna

  • Will Smith

    Will Smith

  • Sting

    Sting

  • Steven Spielberg

    Steven Spielberg

  • Cher

    Cher

  • Henry Winkler

    Henry Winkler

  • Oprah Winfrey

    Oprah Winfrey

  • Madonna

    Madonna

  • Madonna

    Madonna

  • Mr. T

    Mr. T

  • Bruce Springsteen

    Bruce Springsteen

  • Lionel Richie

    Lionel Richie

  • Michiel Huisman

    Michiel Huisman

  • George Clooney

    George Clooney

  • Tom Cruise

    Tom Cruise

  • Bono

    Bono

  • Phil Collins

    Phil Collins

  • Georgina Verbaan

    Georgina Verbaan

  • Bruce Springsteen

    Bruce Springsteen

  • Rob Lowe

    Rob Lowe

  • Matt Leblanc

    Matt Leblanc

  • Agnetha Fältskog

    Agnetha Fältskog

  • Tom Selleck

    Tom Selleck

  • Christina Applegate

    Christina Applegate

  • Jon Bon Jovi

    Jon Bon Jovi

  • Cyndi Lauper

    Cyndi Lauper

  • Carice Van Houten

    Carice Van Houten

  • Courteney Cox

    Courteney Cox

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