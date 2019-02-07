Ünlüler gençlik halleriyle buluştu

Çocukluk ya da gençlik hainizle buluştuğunuzu hayal edebiliyor musunuz? Gençliğinize ne söylerdiniz? Hollandalı sanatçı Ard Gelinck, Photoshop’u bir zaman makinesi gibi kullanarak ünlü isimleri çocukluk ya da gençlik halleriyle yan yana getirdi. İşte Freddy Mercury, Tom Hanks, Madonna, Adele, Jennifer Aniston gibi ünlülerin gençlikleriyle buluşması…
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Freddie Mercury
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David Bowie
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Jennifer Aniston
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Amy Winehouse
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Tina Turner
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Britney Spears
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Emma Watson
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Michelle Obama
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Barack Obama
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Michael Jackson
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Tom Hanks
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Sylvester Stallone
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Johnny Depp
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Robert De Niro
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Harrison Ford
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Richard Gere
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Pink
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Paul Mccartney
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Ed Sheeran
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Mick Jagger
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Adele
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Kate Moss
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George Michael
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Mel Gibson
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Drew Barrymore
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Clint Eastwood
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Madonna
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Beyonce
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Robbie Williams
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Julia Roberts
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Brad Pitt
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David Hasselhoff
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Elvis Presley
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Madonna
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Lady Gaga
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Madonna
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Will Smith
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Sting
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Steven Spielberg
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Cher
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Henry Winkler
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Oprah Winfrey
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Madonna
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Madonna
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Mr. T
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Bruce Springsteen
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Lionel Richie
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Michiel Huisman
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George Clooney
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Tom Cruise
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Bono
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Phil Collins
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Georgina Verbaan
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Bruce Springsteen
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Rob Lowe
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Matt Leblanc
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Agnetha Fältskog
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Tom Selleck
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Christina Applegate
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Jon Bon Jovi
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Cyndi Lauper
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Carice Van Houten
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Courteney Cox