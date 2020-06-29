banner411
banner69
25 0
Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber
Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber
75 0
 
Miami'nin tüm plajları kapatılıyor
Miami'nin tüm plajları kapatılıyor
82 0
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
45 0
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
45 0
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
100 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
281 0
banner460

Saksının dibine yumurta koyun bakın ne oluyor

banner27

Bahçeyle uğraşan kişilerdenseniz bu ilginç bitki yetiştirme yöntemi çok ilginizi çekecek! Resimlerin altında saksı dibine konulan yumurtanın 6 hafta sonra nasıl bir sürpriz hazırladığını görebilir ve aynısını siz de yapabilirsiniz.

Saksının dibine yumurta koyun bakın ne oluyor

1- Bahçe ile uğraşan profesyonel kişiler tarafından hep uygulanan, saksının dibine konulmuş yumurta işlemi, yetiştirmek istediğiniz bitkiyi nasıl etkiler? Hemen deneyelim mi?

Gerekli Malzemeler:

* Saksı

* Toprak

* Yumurta Bu malzemeleri hazırladıktan sonra bahçenizde dikeceğiniz bitki ya da meyve için uygun olacak bir yer seçin.

2- Yumurta kabukları bol miktarda kalsiyum ve mineral içerir. Bu sayede toprağı besler ve canlandırır. Kabuklarını toprağa koymaya alışkınsanız ama bütün bir yumurtayı saksıya dikmeyi ilk defa duyuyorsanız sebebini hemen söyleyelim. Yumurtanın kabuğu toprağı korurken, çiğ yumurtanın içindekiler bitki kökünün çürümesini önler

3- Bitki yerini seçerek yumurtayı toprağa bırakın üzerine toprak serpin, yumurta çürüyünce toprak mineralle dolup taşacak.

4- Yumurta ile bitki yetiştirme işlemini usta bahçıvanlar ve profesyoneller uzun süredir yaparlar, yumurta yerine muz da kullandıkları oluyor.

5- Siz de bu kulağa ilginç gelen çiğ yumurta ya da muz ile bitki yetiştirme işlemini deneyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün!

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.