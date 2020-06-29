Saksının dibine yumurta koyun bakın ne oluyor

Bahçeyle uğraşan kişilerdenseniz bu ilginç bitki yetiştirme yöntemi çok ilginizi çekecek! Resimlerin altında saksı dibine konulan yumurtanın 6 hafta sonra nasıl bir sürpriz hazırladığını görebilir ve aynısını siz de yapabilirsiniz.

1- Bahçe ile uğraşan profesyonel kişiler tarafından hep uygulanan, saksının dibine konulmuş yumurta işlemi, yetiştirmek istediğiniz bitkiyi nasıl etkiler? Hemen deneyelim mi?

Gerekli Malzemeler:

* Saksı

* Toprak

* Yumurta Bu malzemeleri hazırladıktan sonra bahçenizde dikeceğiniz bitki ya da meyve için uygun olacak bir yer seçin.

2- Yumurta kabukları bol miktarda kalsiyum ve mineral içerir. Bu sayede toprağı besler ve canlandırır. Kabuklarını toprağa koymaya alışkınsanız ama bütün bir yumurtayı saksıya dikmeyi ilk defa duyuyorsanız sebebini hemen söyleyelim. Yumurtanın kabuğu toprağı korurken, çiğ yumurtanın içindekiler bitki kökünün çürümesini önler

3- Bitki yerini seçerek yumurtayı toprağa bırakın üzerine toprak serpin, yumurta çürüyünce toprak mineralle dolup taşacak.

4- Yumurta ile bitki yetiştirme işlemini usta bahçıvanlar ve profesyoneller uzun süredir yaparlar, yumurta yerine muz da kullandıkları oluyor.

5- Siz de bu kulağa ilginç gelen çiğ yumurta ya da muz ile bitki yetiştirme işlemini deneyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün!