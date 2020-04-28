Renklerin Hayatımız Üzerindeki 12 Etkisi

Renklerin insan psikolojisi üzerinde etkili olduğu pek çok kez ispatlandı.

Renkler ile insanlar arasındaki ilişkiler pek çok kez yapılan araştırmalarla ortaya koyuldu. Renklerin insan psikolojisi üzerinde yadsınamaz bir etkisi bulunuyor. İnsanları ve nesneleri ilk gördüğümüz anda onlar hakkındaki düşüncelerimiz yaklaşık 90 saniye içerisinde oluşuyor. Bu düşüncenin yüzde 62-90’ı ise tamamen renklere dayanıyor. Bu nedenle bazı şirketler günlük kararlarımızı etkilemek için ambalajlarında, logolarında ve mağazalarında renkler kullanıyor. Ancak renkler bazen psikolojimizi çok daha derinden etkileyebiliyor. İşte günlük yaşantımızda her yerde gördüğümüz renklerin hayatımız üzerindeki etkileri.

1. Pembe, erkekler için; mavi, kızlar içindi



Cinsiyet konusunda renklerde bile ayrımcılığa gidiliyor. Şimdilerde pembe kız rengi, mavi ise erkek rengi olarak kalıplaşmışsa da uzun zaman önce bu durum tam tersiydi. Bebekler geçmişte genellikle beyaz kıyafetler giyiyordu. Ancak 1940’lı ve 50’li yıllarda bazı dergiler pembenin erkek, mavinin ise kız rengi olduğunu dayatmaya çalışıyorlardı. O döneme kadar renkler cinsiyetlerden bağımsızdı.

2. Pembe, sakinlik sağlar ve saldırgan güdüleri bastırır



Bazı hapishanelerde saldırganlığı azaltmak için parmaklıklar ve duvarlar pembe boyalı. Çünkü bazı çalışmalar Baker-Miller pembesinin saldırganlığı ve gücü azaltmada etkili olduğunu buldu . Ancak, aynı konuda yapılan daha sonraki araştırmalar bunun sınırlamaları olduğunu ve farklı sonuçlar elde edildiğini de gösterdi.

3. Uçaklarda kullanılan sarı renk gözleri yorar



Sarı, mutluluğu ve neşeyi çağrıştıran bir renk olsa da, ışığı çok fazla yansıttığı ve parlak bir renk olduğu için gözleri yorabilir. Bu, çoğu aracın, özellikle uçakların içlerinde neden sarı renk kullanmadıklarını açıklayabilir. Düşük bütçeli bir havayolu olan Ryanair, eskiden çok fazla sarı tasarıma sahipti. Ancak kabinlerinin rengini müşterilerinin zevkine yeniden tasarladı.

4. Kırmızı renk iştah açmaz aksine daha az yemeye teşvik eder



Popüler inanışın aksine, kırmızı renk iştahınızı gerçekten artırmaz. Bu efsane muhtemelen çoğu fast food zincirinin logosunda kırmızı renk bulunduğu için ortaya çıktı. Ancak aslında yapılan araştırmalarda kırmızının insanları daha az yemek yemeye teşvik ettiği görüldü. Yani kırmızı aslında yemek yerken durmanız için bir sinyal olabilir.

5. Kırmızı, teşvik edici bir renk



HubSpot, kırmızı ya da yeşil butonlara insanların ne kadar tıklayıp tıklamadığını görmek için bir test yaptı ve kırmızı düğmenin yeşil düğmeden yüzde 21 daha iyi performans gösterdiği bulundu. insanlar kırmızı butona daha fazla tıkladılar. Belki de bu yüzden Netflix, daha fazla müşteri getirmek için kırmızı bir tema kullanıyordur.

6. Mavi renkli logosu olan şirketlere güvenme ihtimalimiz daha yüksek



Kredi kartları, sigorta ve bilgisayar şirketlerinin logoları genellikle mavi. Mavi renk bir güven hissi veriyor. Bu yüzden logolarında veya ürünlerinde daha fazla mavi renk bulunan şirketleri güvenilir bulmanız daha olası. Öte yandan mavi renk kişiyi sakinleştirebilir. Japonya’daki bazı tren istasyonlarına, insanların intihar etmelerini önlemek için mavi ışıklar takıldı.

7. Renk kodlu etiketler daha sağlıklı yiyecekler seçmemizi sağlayabilir



Renkler beslenme alışkanlıklarımız üzerinde de etkili. Yapılan bir araştırmada bir kafeteryada satılan bazı gıdaların ambalajı yeşil, bazı gıdaların ambalajı ise kırmızı etiketlerle kaplandı. Araştırma sonucunda yeşil etiketli olan sağlıklı gıdaların, kırmızı etiketli olan hazır gıdalardan daha fazla alındığı gözlemlendi.

8. Erkekler ve kadınlar renkleri farklı görürler



Zaman zaman sosyal medyada tartışmalara neden olan bir durum var. İnsanlar renkleri farklı algılayabiliyor. Bazılarının mavi-siyah bazılarının ise altın-beyaz olarak gördüğü o elbise tartışmasını hatırlıyorsunuzdur. Gerçek şu ki herkes renkleri farklı algılar. Erkekler ile kadınlar renkleri birbirinden farklı algılıyorlar. Erkekler uzaktan hızlı bir şekilde değişen ince ayrıntıları tespit etmede, kadınlar ise bir rengin tonlarını ayırt etmede daha iyi.

9. Yeşil, görsel yaratıcılığımızı artırır



İnsanlar sık sık işyerinde bitkilerimizin olması gerektiğini söyler. Bunun nedeni ise yeşil rengin yaratıcılığımızı artırması. Yeşil bir duvarın bile bize olumlu bir etkisi var..Yeşil, sözel yaratıcılığa yardımcı olmasa da (örneğin bir hikaye kitabı yazarken), görsel yaratıcılığımızı artırabilir.

10. Siyah giyen buz hokeyi oyuncuları daha fazla ceza alıyor



Buz hokeyi oynarken siyah formalar giyen takımlar, diğer renkleri olmayan takımlardan daha fazla ve daha uzun ceza alırlar. Bazıları bunun, siyah giydiklerinde insanların daha güçlü hissetme ve daha agresif olma eğiliminde olduğı için gerçekleştiğine inanıyor. Ancak, hakemlerin siyah renge karşı daha önyargılı olabileceğini iddia eden araştırmalar var.

11. Sıcaklık ve ağırlık söz konusu olduğunda renk bizi kandırabilir



Renkler sıcak ve soğuk renkler olmak üzere ayrılır. Kırmızı ve sarı sıcak renkken mavi ve yeşil ise soğuk renkler arasındadır. Şaşırtıcı bir şekilde, doğrudan dokunuş söz konusu olduğunda, mavi nesnelerin kırmızı nesnelere oranla daha sıcak olduğu belirlendi. Ayrıca aynı ağırlıktaki iki nesneden birinin kırmızıya boyandığında daha ağır görüldüğü yine araştırmalarla belirlendi.

12. Beyaz dekorlu bir ofis işte daha fazla hata yapmamıza neden olur



Beyaz renk çoğunlukla sakinliği ve huzuru çağrıştırır. Bu yüzden bazı ofislerde beyaz iç mekanlar bulunur. Bununla birlikte, bir araştırma, beyaz ofislerdeki insanların kırmızı veya yeşil ofislerdekine kıyasla işlerinde daha fazla hata yaptığını buldu.