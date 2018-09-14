Öfke Kontrolünü Sağlamanın 9 Farklı Yolu

İşte, sokakta ya da evde… Günlük yaşamımızda elimizde olmadan karşımızdaki insanlara ve olaylara sık sık öfkeleniyoruz. Yalnızca kişinin kendisini değil, çevresindeki herkesi de etkileyen bu öfke kontrolsüzlüğü birçok kişinin aşmakta zorlandığı bir sorun haline geldi. Öfke, kontrolünüz dışına çıktığı anda yıkıcı etkiler bırakabilecek bir riske sahiptir. Günlük verimi düşüren, aile ilişkilerini zedeleyen ve sağlığı bozan bir sorun olan öfke kontrolsüzlüğünü kişi kendisi destek almadan da aşabilir. Öfkelenmeye yol açacak birçok sebep olduğu gibi onlarla savaşmanın da çok basit, uygulanabilir ve etkili çözüm yolları vardır, aşağıdaki listeden okuyabilirsiniz…

1. Rahatlama ve farkındalık oluşturun

Nefes egzersizlerinin ruh halinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Derin derin nefes alın ve verin. Nefes kontrolünüzü geliştirmek ve fiziki olarak da rahatlamak için yoga yapmayı deneyebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi tıpkı bir başkasını telkin eder gibi rahatlatıcı cümlelerle telkin edin. “Rahatlayacağım”, “geçecek”, “sakinleş” gibi kelimeleri tekrar edin.

2. Konuşmadan önce düşünün

Sizi öfkelendiren şey gerçekleştiği an susmayı deneyin. Öfkeniz tazeyken konuşmak kolaydır ancak söyleyecekleriniz yıkıcı bir etki yaratabilir. Bir şey söylemeden önce düşüncelerinizi toparlamak için birkaç dakikanızı ayırıp durumla ilgili düşünebilirsiniz. Biraz sakinleştikten sonra endişelerinizi ve ihtiyaçlarınızı dile getirin.

3. Egzersiz yapın ve stresinizi azaltın

Yapacağınız fiziksel aktiviteler stresi azaltmaya yardımcı olacaktır. Öfkelendiğinizi hissettiğinizde yürüyüşe çıkmayı ya da farklı egzersizler yapmayı denemelisiniz.

4. Kendine zaman ayırın

Gün içinde gergin ve stresli olduğunuzu hissediyorsanız kendinize kısa molalar verin. Sessiz bir ortamda birkaç dakika kendinizle baş başa kalırsanız sakinleşebilir ve kafanızı toplayabilirsiniz.

5. Çözüm odaklı olun

Seni neyin sinirlendirdiğine odaklanmak yerine konuyu enine boyuna düşünmeyi deneyin. Birini suçlamak ya da kendinizi suçlamak fayda etmeyecektir. Var olan problemi nasıl çözeceğinize odaklanırsanız her şey kolaylaşır ve öfke kontrolünüzü de sağlamış olursunuz. Kendinize sıklıkla, öfkenin hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini ve sadece daha da kötüleştirebileceğini hatırlat.

6. Duygularını dile getirin

Öfkelendiğiniz zamanlarda iletişim kurarken karşınızdakine “sen” diye hitap ederek suçlamak, eleştirmek yerine “ben” diye başlayan cümlelerle duygularınızı ifade etmeye çalışın. Karşınızdaki kişiyi kırmamış olmanızın yanında siz de rahatladığınızı hissedeceksiniz.

7. Kin ve nefret beslemeyin

Affetmek erdemli bir davranış biçimidir. Öfkenizin duygularınızı kontrol altına almasına izin vermemelisiniz. Öfkeli olduğunuz anlarda karşı tarafı affetmeniz hem içinde bulunduğunuz durumu soğukkanlılıkla değerlendirmenizi hem de ilişkilerinizin kuvvetlenmesini sağlayacaktır.

8. Gerginliği gidermek için mizahı kullanın

Sizi öfkelendiren şeyin karşısında gülmeyi deneyin. Gülmek rahatlamanız için yardımcı olacaktır. Yine de alaycı olmaktan kaçının, alaycı olmak duyguları incitebilir. Gülmek olayın belki de sandığınız kadar kötü olmadığını fark etmenize yardımcı olacaktır.

9. İletişim becerilerinizi geliştirin

Doğru iletişim öfkeyi kontrol etmenin en önemli yollarından biridir. Karşınızdakini iyi anladığınızdan emin olun, kendi yargılarınıza ulaşırken ona sorular sormaktan çekinmeyin. Olası anlaşmazlıklar başlamadan önce sonlandırabilir böylece öfke kontrolünüzü sağlamış olursunuz.