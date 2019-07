Mevsimine Göre Sebze ve Meyveler

Meyve ve sebzelerde bulunan vitamin, mineral ve proteinler vücudumuzun sağlıklı çalışması için çok önemli. Ancak bu besinlerin faydasını en iyi şekilde alabilmemiz için mevsiminde tüketmek gerekiyor.

Artan nüfus ve gelişen teknolojiyle birlikte meyve ve sebze üretiminde de değişimler yaşandı. Eskiden meyve ve sebzeler yalnızca belirli zamanda ve belirli iklim koşullarında yetiştirilirken, artan nüfusla birlikte seracılık faaliyetleri de arttı. Bu nedenle de ne yazık ki, hormonlu gıdaların tüketimi kaçınılmaz hale geldi ve maalesef mevsimine göre meyve-sebze tüketimi azaldı. Şu an neredeyse her mevsim her sebze ve meyveyi bulmak mümkün. Ancak yeterli besin değerine sahip değiller. Meyve ve sebzelerin besleyici özelliklerinden en iyi şekilde faydalanmak istiyorsanız, mevsiminde tüketmeniz gerekiyor. Hangi sebze ve meyve hangi mevsimde taze bulunur sizler için yazdık.

1. İlkbahar mevsiminde

Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketmek istiyorsanız ilkbaharın başlangıcı olan mart ayı özellikle yeşil sebzeleri taze olarak tüketebileceğiniz bir ay. Mart ayında; ıspanak, brokoli, pırasa, havuç tüketebilirsiniz.

Nisan ayı: Havaların ve suyun ısınmaya başladığı her yerin çiçeklendiği nisan ayında ise; enginar, kuşkonmaz, taze bakla ve erik yetişir.

Mayıs ayı: Sıcakların iyiden iyiye kendini hissettirdiği bu ayda ise sarımsak, soğan, kuşkonmaz, domates, salatalık, kiraz, çilek ve muzun yetişir ve bu besinlerin mayıs ayında tüketilmesi daha sağlıklıdır.

2. Yaz mevsiminde

Haziran ayı: Çoğumuz sıcaklarda pek iştahlı olmayız ya da canımız bol bol meyve çeker. Haziran ayında yetişen ve taze taze tüketebileceğimiz birçok meyve ve sebze bulunuyor. Vişne, kiraz, kayısı, çilek ve yeşil erik haziran ayında market ve pazarlarda bolca gördüğümüz meyveler arasında. Bunun yanı sıra sarımsak, patates, domates, bezelye ve taze fasulye de haziran ayında yetişiyor.

Temmuz ayı: Şüphesiz yazın en sıcak ayı temmuz. Yaz mevsiminde sıcaklar nedeniyle düşen vücut direncinizi arttırmak için temmuz ayında taze olarak bulabileceğiniz; patlıcan, patates, vişne, çağla, armut, dut, kayısı, salatalık, böğürtlen, şeftali, incir ve pazıdan faydalanabilirsiniz.

Ağustos ayı: Sıcakların yerini yavaş yavaş sonbahar rüzgarlarına bıraktığı bu ayda; patlıcan, börülce, domates, mısır, kabak, kavun, karpuz, bamya ve taze fasulyeyi taze olarak yiyebilirsiniz.

3. Sonbahar mevsiminde

Geçiş mevsimlerinden biri olan sonbahar, pek çok hastalık ve alerjinin tetiklendiği bir mevsim. Eğer sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketmek istiyorsanız havaların sıcaktan soğuğa döndüğü ve yağmurların başladığı eylül ayında; yeşil biber, semizotu, limon, soğan gibi sebzeleri ve armut, nar, üzüm, elma gibi meyveleri tüketebilirsiniz.

Ekim ayı: Ekim ayında ise yine mevsim meyvelerinden olan nar ve elmanın dışında, muz, mandalina, ayva ve Trabzon hurması yetişir. Ayrıca, kabak, pırasa ve kerevizi de taze olarak alabilirsiniz.

Kasım ayı: Kış mevsiminden önceki son ay olan kasımda, havalar soğumaya başlar ve bu nedenle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara yakalanabilirsiniz. Bu nedenle kasım ayında taze meyve ve sebzeler tüketerek bağışıklık sistemini güçlendirmeniz büyük önem taşır. Kasım ayında; karnabahar, ıspanak, turp, mandalina, portakal, nar, balkabağı ve limon tüketebilirsiniz.

4. Kış mevsiminde

Aralık ayı: Kış mevsiminde pek fazla meyve ve sebze yetişmez. Bu nedenle yeterli besin alınamaz ve hastalıklara adeta davetiye çıkar. Bu nedenle mümkün olduğunca sağlıklı beslenerek vücut direncinizi artırmalısınız. Aralık ayında; balkabağı, ıspanak, lahana, portakal ve limonu taze olarak tüketebilirsiniz.

Ocak ayı: Kış mevsiminde özellikle C vitamini ile vücut direnci desteklenmeli ve bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği ve soğukların bastırdığı ocak ayında taze yetişen limon, portakal gibi C vitamini içeren meyveleri ve pazı, ıspanak, havuç, brüksel lahanası gibi sebzeleri tüketebilirsiniz.

Şubat ayı: Şubat ayının sonuna doğru havalar biraz daha ısınır. Kış mevsimi yerini ilkbahara bırakır. Şubat ayında; pazı, ıspanak, brüksel lahanası ve havucun taze olarak bulunur.