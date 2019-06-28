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Mangal yakmanın püf noktaları

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Yazın ailece yapılacak en güzel aktivitelerden biri piknik yapmaktır. Tabi piknik denilince de akla ilk gelen şey mangal yakmak oluyor.

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Mangal yakmanın püf noktaları
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Mangal yakmak birçok kişiye eziyetli gelen bir iştir. Aslında sanıldığı kadar zor olmayan bu işin bir kaç püf noktası bulunuyor. Peki mangal ateşi nasıl yakılır? Mangal yapmanın püf noktaları neler? İşte sağlıklı ve lezzetli mangal yakmanın püf noktaları... 

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Öncelikli olarak kav alev aldıktan sonra küçük dal parçalan ve kuru yapraklardan oluşan malzemelerin tutuşmasını sağlayınız. Kav mantarı, ormanlarda sıklıkla rastlanan çabuk tutuşabilen bir mantar cinsidir. Bu nedenle kav mantarını tercih edebilirsiniz.

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Çalı malzemeleri tutuştuktan sonra ateşi güçlendirmek için ateşe orta kalınlıkta sopalar atınız. Ama yine de esas olarak yanacak malzeme dallardır. Bu nedenşe kolayca kırılabilen dallara ihtiyaç duyacağınızı unutmamalısınız.

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Bunu hazırlayıp gitmek mangal yaparken yakma süresini azaltacaktır. Yaktığınız ateşi bütün gece kullanmak için büyük kütükler bulup yakmanız gerekir. (Ateş söndükten sonra bile kütük yanmaya devam etmeli)

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Önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Mangal yaparken ateş yaktığınız bölgenin özelliklerine muhakkak dikkat etmelisiniz. Özellikle bitki örtüsünün kuru olduğu mekanlarda ateş yakmayın! Bunun yanı sıra rüzgarlı yerlerde de ateş yakmamalısınız.

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