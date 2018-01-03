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LinkedIn en çok kazanan meslekleri açıkladı

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İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, maaş raporlarına göre, ABD'de en yüksek prim alan 9 meslek grubu açıklandı.

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LinkedIn en çok kazanan meslekleri açıkladı
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İNŞAAT MÜHENDİSİ

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Ortalama Yıllık Prim: 141 bin TL 

Ortalama Maaş: 768 bin TL 

YATIRIM BANKACILIĞI ANALİSTİ

YATIRIM BANKACILIĞI ANALİSTİ

Ortalama Yıllık Prim: 170 bin TL 

Ortalama Maaş: 470 bin TL 

ORTOPEDİK CERRAH

ORTOPEDİK CERRAH

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL 

Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL 

 

RADYOLOG

RADYOLOG

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL 

Ortalama Maaş: 1.4 milyon TL 

KARDİYOLOG

KARDİYOLOG

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL 

Ortalama Maaş: 1.4 Milyon TL 

PRATİSYEN HEKİM

PRATİSYEN HEKİM

Ortalama Yıllık Prim: 190bin TL 

Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL 

  

ARAŞTIRMA ANALİSTİ

ARAŞTIRMA ANALİSTİ

Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL 

Ortalama Maaş: 530 bin TL 

ÖZEL SERMAYE ORTAKLARI

ÖZEL SERMAYE ORTAKLARI

Ortalama Yıllık Prim: 320 bin TL 

Ortalama Maaş: 670 bin TL 

YATIRIM BANKACILIĞI İŞTİRAKÇİLERİ

YATIRIM BANKACILIĞI İŞTİRAKÇİLERİ

Ortalama Yıllık Prim: 380 bin TL 

Ortalama Maaş: 877 bin TL 

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