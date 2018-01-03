LinkedIn en çok kazanan meslekleri açıkladı

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, maaş raporlarına göre, ABD'de en yüksek prim alan 9 meslek grubu açıklandı.

İNŞAAT MÜHENDİSİ Ortalama Yıllık Prim: 141 bin TL Ortalama Maaş: 768 bin TL YATIRIM BANKACILIĞI ANALİSTİ Ortalama Yıllık Prim: 170 bin TL Ortalama Maaş: 470 bin TL ORTOPEDİK CERRAH Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL RADYOLOG Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL Ortalama Maaş: 1.4 milyon TL KARDİYOLOG Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL Ortalama Maaş: 1.4 Milyon TL PRATİSYEN HEKİM Ortalama Yıllık Prim: 190bin TL Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL ARAŞTIRMA ANALİSTİ Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL Ortalama Maaş: 530 bin TL ÖZEL SERMAYE ORTAKLARI Ortalama Yıllık Prim: 320 bin TL Ortalama Maaş: 670 bin TL YATIRIM BANKACILIĞI İŞTİRAKÇİLERİ Ortalama Yıllık Prim: 380 bin TL Ortalama Maaş: 877 bin TL