LinkedIn en çok kazanan meslekleri açıkladı

İNŞAAT MÜHENDİSİ
Ortalama Yıllık Prim: 141 bin TL
Ortalama Maaş: 768 bin TL
YATIRIM BANKACILIĞI ANALİSTİ
Ortalama Yıllık Prim: 170 bin TL
Ortalama Maaş: 470 bin TL
ORTOPEDİK CERRAH
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL
RADYOLOG
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.4 milyon TL
KARDİYOLOG
Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL
Ortalama Maaş: 1.4 Milyon TL
PRATİSYEN HEKİM
Ortalama Yıllık Prim: 190bin TL
Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL
ARAŞTIRMA ANALİSTİ
Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL
Ortalama Maaş: 530 bin TL
ÖZEL SERMAYE ORTAKLARI
Ortalama Yıllık Prim: 320 bin TL
Ortalama Maaş: 670 bin TL
YATIRIM BANKACILIĞI İŞTİRAKÇİLERİ
Ortalama Yıllık Prim: 380 bin TL
Ortalama Maaş: 877 bin TL