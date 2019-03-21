Kaliteli bir besin nasıl anlaşılır?

Bal: Parmak ya da kaşıkla çekildiğinde bal kopmaz ve uzar. Bunu bir kaşıkla üstten aşağı tekrar dökmekle anlayabiliriz. Bal hemen kopuyorsa ve düşüyorsa o bal kalitesiz ve katkılıdır. Bir balı kaşıkla alıp yere döktüğümüzde sahte bal uzar ve örümcek ağı gibi havada uçar. Kaliteli bal sıcak su içinde hemen dağılmaz. Doğal balın kendine has bir aroması, kokusu ve damak tadı var. Doğal balın yoğunluğu çok, akışkanlığı süreklidir. Kötü bal kesik kesik akar.

Baklava: Baklava insanda beş duyuya hitap etmeli: Birincisi, altın sarısı bir renkle göze hitap etmeli. Çünkü baklava taze tüketilen bir üründür. İkincisi, çatalı batırdığınızda çıkan hışır sesiyle kulağınıza hitap etmeli. Bayat baklavada, kalitesiz baklavada o ses çıkmaz. Üçüncüsü çatalı batırıp ters olarak baklavayı ağzınıza götürürken, içindeki Antep fıstığı ve tereyağıyla da burnunuza hitap etmeli. Ağzınıza aldığınızda lezzetiyle damağınıza hitap etmeli. Beşincisi de midenize hitap etmeli. Midenizde bir yanma, bir rahatsızlık meydana getirmemelidir.

Lokum ve şekerlemeler: Bayat lokum, insan sağlığı açısından ciddi risk taşıyabilir. Kaliteli ve taze lokum, üzerine baskı uygulandığında yayılmaz ve bu baskı kalktığında tekrar eski halini alır. Lokum elle iki kenarından çekildiğinde lastik gibi uzar ve bu sırada ele yapışmaz. İyi pişmiş lokum, yeme sırasında dişe yapışmaz. Bu yüzden lokum alırken mutlaka bir tane denenmelidir. Çiğ nişasta tadının geldiği lokum damak tadı açısından iyi olmaz ve bu ürünün iyi üretilmediğini gösterir. Ayrıca nerede üretildiği belli olmayan lokumlara, ucuzluğu nedeniyle kesinlikle itibar edilmemeli.

Tavuk: Açıkta satılan tavuk etlerinin taze olup olmadığını anlamak pek zor değildir. Taze tavuğun derisi nemli ve açık renkte olur. Göğüs eti dolgun ve göğüs kemiği ucu esnektir. Bayat tavuğun eti gevşek, pelte gibi olur. Tavuk eti parçaları derisi soyulmuş olarak paketlenmiş ise, daha önce dondurulup çözdürülmüş olabilir. Dondurulduktan sonra çözülüp buzdolabında saklanan tavuk etinde kolayca toksinler ürer. Böyle paketlerde tavuk etinin su bırakmış olması uyarıcı bir işarettir. Asla ambalajı içinde su birikmiş tavuklar satın alınmamalı.

Yumurta: Bu basit test sayesinde yumurtanın taze olup olmadığını kontrol etmek mümkün. Bir bardak suya bir yumurta koyun. Eğer yumurta suyun dibine batıp yan yatıyorsa tazedir. Ancak yumurta belli bir açıda duruyorsa ürün yaklaşık 1,2 haftalıktır. Eğer yumurta su yüzüne çıkıyorsa yenmek için oldukça eskidir. Yumurtalar tazeliklerini yitirdikçe kabuk kısımlarından daha fazla hava girer.

Çikolata: Bazı üreticiler, çikolatasındaki kakaonun gerçek içerikleri hakkında yalan söyleyebilir. Çikolatayı elinize alın ve kırın. Kırdıktan sonra çıkan sesi dinleyin. Çikolatayı kırarken yüksek bir 'tıklama' sesi duyuyorsanız bu çikolata yüksek kakao yağına sahiptir. Daha düşük kakao yağı içeriğine sahip bar yumuşak ve mat bir ses çıkarır.

Muz: Organik ve organik olmayan muzlar arasındaki temel fark; geleneksel muzların sentetik gübreler, böcek öldürücüler ve herbisitler kullanılarak yetiştirilebilmesidir. Organik meyve, doğal maddelerin yardımıyla büyür. Birçok insan organik olarak etiketlenmiş muzların daha kolay çürümeye başladığını fark eder.Muzları seçerken grimsi renklerden kaçının. Bu muzlar lezzetli değildir ve renkleri olgunlaşmadan veya çok uzun süre uygunsuz koşullarda saklandıkları anlamına gelebilir. Canlı sarı rengin muzlarını seçin. Üzerinde benekler bulunan muzlardan uzak durmayın: Bu meyveler tamamen olgunlaşır ve aroması ve lezzeti en iyisidir.