Bir insanın romantik mi yoksa seks düşkünü mü olduğunu isminin baş harfinden öğrenmek mümkün. İşte isminizin baş harfine göre aşk hayatınız...

A: İlişkilerinde romantik oldukları pek söylenemez. Daha çok aksiyonla ilgililerdir. Uğraştıkları her şeyde hareketi severler. Flört edecek kadar sabırlı değillerdir. Ama dobralıklarına söyleyecek hiçbir şey yok. Eşleri çok çekici olmalıdır. Özellikle fiziksel yönden. Çünkü bir şehvet düşkünü olarak buna çok önem verirler.

B: Duygusallık ve romantizm onların özelliği. Mum ışığında yemek, ay ışığında yürümek onlar için çok ideal. Sevgilisi ona hediye almak zorundadır çünkü bu tür jestlerden hoşlanıyorlar. Özellikle seks konusunda iradeleri kuvvetli. Sevgisini ifade etme kabiliyeti çok yüksek.

C-Ç: Sosyallik onlardan sorulur. Flörtsüz duramazlar. Sevgilisi her an yanında olmalıdır. Duygusal ve duyarlı bir yapısı vardır ama seks de çok önemlidir. Biraz bencillerdir. Seksi sevmesine rağmen hayatlarında seks olmadan uzun süre yaşayabilirler.

D: Kafalarına taktıklarını mutlaka elde ederler. İmkansız olsa bile kolay kolay vazgeçmezler. Fazla yardımseverlerdir. Popüler olmalarının kaynağı da bu. Sıfatları şunlar; seksi, sadık, kıskanç ve bencil.

E: Seks onlar için zevkten daha öte bir şey! İş, stres, para, dış etkenler seks hayatlarını olumsuz yönde kolayca etkileyebiliyor. Ama her şeye rağmen seks duygularını asla tamamen kaybetmiyorlar. İhtiyaçları sürekli ilgi görmek.

F: İdeal sevgili ve romantik bir kişilik. Sevgilisini yüceltir. Bunu yapmaktan zevk alır. Dışarıdan gösteriş düşkünü olarak görülebilir ama içlerinde sıcak ve romantik bir insan vardır.

G: Müşkülpesent ve ayrıntıcı. Statüleri onlardan yüksek insanlarla ilişki kurmaya bayılırlar ve onlara özenirler. Ayrıca erotizmin zirvesine nasıl ulaşılabileceğini çok iyi bilirler.

H: Sürekli bir arayış içindeler. Üstelik ne aradıklarını bilmezler. Onları her yönden zenginleştirecek bir partner ararlar. Öyle biri için her şeyi yapabilirler. Ama bunu yatırım gözüyle yapmaları iyi değil.

I-İ: Sevilmek için yaratılmış biri. Sevgilisinin ona tapması için her şeyi yapabilir. Ama malesef her şeyi hep karşılarından beklerler. Çabuk kırılmalarının sebebi de bu. Onlar için en önemlisi güven duygusudur. Seks ise sadece giderilmesi gereken bir ihtiyaç.

J: Müthiş bir fiziksel enerjileri var. Sevişirken hiçbir güç onları durduramaz. Onlar için karşı cinsle ilişki kurmak bir meydan okumadır. Romantik oldukları söylenebilir ama onlar için önemli olan baştan çıkarmaktır. Kafalarındaki ideal aşka inanırlar ve onu bulmakta zorlanırlar.

K: Soğuk ve utangaç gibi görünürler ama son derece şehvetli ve duyarlı insanlardır. Fakat kimseye çaktırmazlar. Ticari kabiliyetleri oldukça yüksektir. Bir işin bütün ayrıntılarına hakimdirler. Ciddi görüntüleri insanlarda çekingenlik yaratır. Aldatmaktan ve aldatılmaktan nefret ederler.

L: Aşk, onlar için tutku demektir. Sevilmekten çok sevmeye önem verirler. Birine bağlanmak onlar için çok değerli. Aşk konusunda hep başarılı olurlar. Bu yüzden biraz maymun iştahlılardır. Yeni tatlar deneme potansiyeline sahipler. Sevgilisi mutlaka entelektüel olmak zorundadır.

M: Çok duygusallar. Bir ilişkiye girdiklerinde tüm benlikleri eriyip gider. Seks özgürlüğüne inanıyor gibi görünseler de, doğru değil. Fantezileri ve seksüel enerjileri tükenecekmiş gibi durmuyor. Birlikte oldukları insanı çocuk gibi koruyup, kollarlar. Ama onun bundan sıkılabileceğini hiç düşünmezler.

N: Onları yakından tanıyanların asla inanmadığı iki sıfat var: Masum ve çekingen. Bu sadece dış görünüşleridir. Seks konusunda çok yetenekliler.

O-Ö: Sekste monotonluğa asla tahammülleri yoktur. Mükemelliyetçidirler. Bu yüzden de standartlarına uygun birini bulmaları çok zor oluyor.

P: Onlar için hayatın anlamı sosyal statü. Biriyle birlikte olabilmeleri zor. Çünkü eli yüzü düzgün olmayan biri onların statülerini düşürür. Karşılarındaki kişi çok zeki olmalıdır çünkü onlar tartışmadan duramazlar. Kavga onlar için ihtiyaçtır.

R: Birlikte olmak istedikleri kişi kendilerinin kopyası olmalıdır. Çünkü onun tıpkı kendisi gibi birine ihtiyaçları var. Entelektüel ve zeki. Akıl onlar için fiziksel güzellikten daha önemli. Ama bu seksin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Eşleri yatakta etkili değilse, öğretmekten zevk alırlar.

S-Ş: Gevezelerdir. En büyük zevkleri konuşmak. Eşleri dinlemekten hoşlanmıyorsa yansıtırlar. Çünkü konuşmak onlar için bir ihtiyaç. Hayatlarındaki her şey derli toplu olmalı. Uyumsuzluk ve karmaşadan nefret ederler. Onlar her şeyi kontrol etmek isterler. Çok flört ederler. Onlar için flört seksten önemlidir. Ama bir kere kalplerini kaptırırlarsa dünyanın en sadık insanı olurlar. Kendilerine uygun sevgili bulamazlarsa iyi bir kitapla da idare edebilirler.

T: Tam bir romantik. Aşka düşkündürler. Flört için ideal bir tip. Aşık olduklarında romantik oldukları için kırılgandırlar. İlişkide yaşanan ufak bir problemde karşıdaki için her şeyi yapabilirler. Ama iyilikleri suistimal edildiğinde hemen kendilerine gelirler.

U-Ü: Tam bir paradoks. Aşık olduklarında gerçekçi, aşık olmadıklarında duygusuzdur. Seks ise sadece doyurulması gereken bir ihtiyaçtır. Her zaman değer verecek birini ararlar. Sevmek için yaratılmıştır. Sevgilisini her şeyin üzerinde tutar.

V: Her zaman özgürlük ve heyecan peşindedirler üstelik gizemli insanlar ilgilerini çeker ve onları büyüler. Ya yaşça büyük ya da çok başarılı insanların peşinde koşarlar. Bu yüzden bütün ilişkileri tehlikelidir.

Y: Sloganları bağımsızlıktır. Biriyle olmaları zordur. Her zaman kendilerini ispatlamak zorundadırlar. Özellikle de sevgilisine karşı. Son derece açık ve çekici insanlardır. Sekse önem verirler. Ama para daha önemlidir.

Z: Aşkın acı çekmek olduğunu düşünürler. Samimi, hassas, duygusal ve hayalperesttirler. Başları dertte olan insanlar için, onlardan daha iyi biri bulunamaz. Üstelik her zaman sevgililerinin problemlerini çözerler. Özel hayatlarını, sırlarını kendilerine saklarlar. Belli etmeseler de seksi severler. Ancak evlenirlerse mutlu olurlar.