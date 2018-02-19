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İlk cemre bugün düştü

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Mitolojik bir geçmişe sahip olan Cemre düşmesi, çok eski dönemlerden bu yana havaların ısınması ile bağdaştırılmıştır.

İlk cemre bugün düştü
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Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. 
Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir.  

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecer.

Cemrenin düşmesiyle havanın soğuğu kırılır ve doğa uyanmaya başlar. Havaların ısınmasına sebep olan cemre, ilk olarak havaya düşer. Son olarak ise toprağa düşen cemre baharın müjdecisidir.

İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşer ve sıcaklık artmaya başlar.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşer ve sular, göller, denizlerin ısınmasını sağlar

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşer. 

Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın belirtisi olan güzellikler orataya çıkar. Doğa yeşillenir çiçek açar.

Cemreler birer hafta arayla düşmesiyle ilk baharın geldiğine inanılır. 

 


 

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