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İkinci çocuğun daha yaramaz olduğunun bilimsel kanıtı

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Bir ailedeki ikinci çocuğun genellikle ilk doğana göre daha yaramaz ve asi olduğunu fark ettiyseniz haklı çıktınız. Son araştırmalar, ikinci çocuğun özellikle çocukken başa çıkmada daha zor olduğunu ve bir kişinin doğum zamanının kişiliğini ve yaşamını etkilediği yönündeki efsaneyi doğrulamıştır. Bu keşif hakkında daha fazla bilgi ve ikinci doğan çocuğun baş belası olmasını nasıl önleyeceğiniz konusunda ipuçları aşağıda yer alıyor!

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İkinci çocuğun daha yaramaz olduğunun bilimsel kanıtı
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2005 yılında, Dr. E. Black liderliğindeki Los Angeles, California Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, sonuçları beklenmedik bir çalışma yayınladı: ikinci doğan çocuklar okulda ve işte çoğu zaman büyük kardeşlerinden daha az başarılı oldular.

 

Keşif oldukça şaşırtıcıydı; çünkü analiz edilen çocuklar, ebeveynlerin çocuklarına eşit eğitim olanakları sağladığı ailelerden geliyordu. Ancak, Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) ekonomistler tarafından yapılan çalışma sayesinde her şey netleşti.

Doyle ve ekibi, ikinci doğan çocukların, yaşça daha büyük kardeşlerinden daha fazla soruna sahip olma ihtimalinin %40 fazla olduğunu keşfettiler ve meslektaşlarının ikinci doğumun dezavantajları hakkındaki bulgularını doğruladılar.

Bununla birlikte, nedenin sağlık problemleriyle veya daha düşük bir eğitim seviyesiyle ilgisi yoktu. Her şey ebeveynler ve büyük kardeşler ile ilgiliydi.

 

İkinci çocuk aileye geldiğinde, ebeveynler birincisi ile birlikte pratik yaptıkları için korumacı tavırlarını biraz düşürdüler. “İlk doğanlar yetişkin olan rol modellerine sahiptir. Daha sonra doğmuş çocuklar ise irrasyonel rol modellerine sahipler” diye açıkladı Dr. Doyle.

Uzmanlar ikinci çocuğa daha fazla dikkat etmek için çaba sarf etmeleri ve daha büyük kardeşlerinin etkilerini kontrol altına almalarını, böylece ikinci çocuğun baş belası olmayacağını tavsiye etmektedir. Sadece çocuğunuzun olduğu gibi olmasına izin vermeyi unutmayın.

 

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