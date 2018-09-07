Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?

Tükettiğiniz gıdaların sağlıklı olması kadar besleyici olması da önemli. Bazı küçük hamlelerle, yediklerinizden aldığınız besin değerini birkaç katına çıkarmanız mümkün. İşte yediklerinizin besin değerini yükseltmek için yapmanız gerekenler.

Yazdan Yaptığınız Domates Konservelerini Kullanın:

Kış aylarında yemek yaparken taze domates ya da hazır konserve kullanmak yerine, yazın mevsiminde yaptığınız domates konservelerini kullanın. Pişmiş domateste yüksek oranda likopen bulunması yemeğinizin besin değerini yükseltecektir.

Yeşil Yapraklı Bitkiler:

Maydanoz, marul, roka gibi yeşil yapraklı bitkileri ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayan bir saklama kabında ve üzerine ıslak bir havlu kâğıt örterek muhafaza edin. Bu şekilde yeşillikleriniz tazeliğini ve besin değerini uzun süre koruyacaktır.

İlikli Kemik Suyu:

Kasabınızdan alacağınız ilikli kemikleri iyice yıkadıktan sonra üzerini bir parmak geçecek şekilde su koyup 2 yemek kaşığı sirke ile birlikte çok kısık ateşte kaynamasına izin vermeden en az 3 saat pişirin. Hazırladığınız jel kıvamındaki kemik suyunu buzdolabı poşetlerinde dondurucunuza kaldırıp gerektiğinde çorbalarınıza ekleyerek besin değerlerini arttırabilirsiniz.

Sadeyağ:

Dünyadaki en sağlıklı yağlardan kabul edilen sadeyağı (ghee) evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. 1 kilo tereyağını tencereye koyarak çok kısık ateşte eritin. Yağın üstünde biriken tortumsu katmanı kaşık yardımı ile tamamen alarak yağınız berrak bir hale gelene dek bu işleme devam edin. Sadeyağın yanma sıcaklığı ve besin değeri tereyağına göre çok daha yüksek olduğundan güvenle tüketebilirsiniz.

Düdüklü Tencere:

Yaptığınız yemek ne olursa olsun, düdüklü tencere kullanmak yemeğin kendi buharında pişmesini sağladığından, tüm vitamin ve mineral değerlerinin korunmasına yardımcı olur.

Son Dokunuş Baharatlar:

Yemeklerinizi pişirirken kullandığınız baharatlar kuşkusuz şifa kaynağıdır. Besin değerinden maksimum ölçüde faydalanmak için, baharatlarınızı yemeğin altını kapatmadan hemen önce eklemeyi unutmayın.

Zeytinyağı:

Yaptığınız salataların üzerine zeytinyağı eklemeyi unutmayın. Yağsız salata tükettiğinizde, yağda çözünen vitaminlerden mahrum kalmış olursunuz.

Taze Sebze ve Meyveler Kullanın: Sebze ve meyveler dallarından koparıldıkları andan itibaren besin değerlerini kaybetmeye başlarlar. Bu sebepten haftalık alışveriş yapmaya, taze sebze ve meyve tüketmeye dikkat edin.

Balık:

Balık pişirirken besin değeri kaybını azaltmak için kızartmaktan kaçının. Balığı ızgarada tercih etmek, alacağınız besin miktarını önemli ölçüde artıracaktır.