Formu korumak için nasıl kahvaltı yapılmalı?

İnsan vücudunun sağlığı için en gerekli olan öğün, tartışmasız kahvaltılardır. Kaliteli ve dengeli beslenme programının ilk aşaması olan kahvaltılar, güne zinde başlamanın en ideal yoludur.

Peki, formu korumak için nasıl bir kahvaltı yapılmalı? İşte uzun süre acıktırmayan besinler...

MUZ:

Potasyum bakımından zengin olan bu meyvenin 1 tanesi bile açlığınızı hissettirmeyecek.

YUMURTA:

Doyurucu olması bakımından çocukların her kahvaltısında mutlaka bulundurulması gereken yiyeceklerden biri olan yumurta, sizi gün boyu dinç tutacak.

ÇAY:

İçinde bulunan kafein, vücudu uyararak enerjik olmanızı sağlar.

KAHVE:

Sabah sporundan 45 dakika önce tüketilen kahve, terlemenize neden olacak bu da hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacak.

KEPEKLİ TOST:

Tahıllı olması nedeniyle yiyebileceğiniz 1 adet kepekli tost, acıkma sürenizi uzatacak.