 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
37 0
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
5 0
 
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
863 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
6 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
24 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
21 0
banner82

Formu korumak için nasıl kahvaltı yapılmalı?

banner27

İnsan vücudunun sağlığı için en gerekli olan öğün, tartışmasız kahvaltılardır. Kaliteli ve dengeli beslenme programının ilk aşaması olan kahvaltılar, güne zinde başlamanın en ideal yoludur.

Formu korumak için nasıl kahvaltı yapılmalı?
banner267

Peki, formu korumak için nasıl bir kahvaltı yapılmalı? İşte uzun süre acıktırmayan besinler...

MUZ:

Potasyum bakımından zengin olan bu meyvenin 1 tanesi bile açlığınızı hissettirmeyecek.

undefined

YUMURTA:

Doyurucu olması bakımından çocukların her kahvaltısında mutlaka bulundurulması gereken yiyeceklerden biri olan yumurta, sizi gün boyu dinç tutacak.

undefined

ÇAY:

İçinde bulunan kafein, vücudu uyararak enerjik olmanızı sağlar.

 undefined

 

KAHVE:

Sabah sporundan 45 dakika önce tüketilen kahve, terlemenize neden olacak bu da hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacak.

undefined

KEPEKLİ TOST:

Tahıllı olması nedeniyle yiyebileceğiniz 1 adet kepekli tost, acıkma sürenizi uzatacak.

undefined

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.