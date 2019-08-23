Formu korumak için nasıl kahvaltı yapılmalı?

Peki, formu korumak için nasıl bir kahvaltı yapılmalı? İşte uzun süre acıktırmayan besinler...
MUZ:
Potasyum bakımından zengin olan bu meyvenin 1 tanesi bile açlığınızı hissettirmeyecek.
YUMURTA:
Doyurucu olması bakımından çocukların her kahvaltısında mutlaka bulundurulması gereken yiyeceklerden biri olan yumurta, sizi gün boyu dinç tutacak.
ÇAY:
İçinde bulunan kafein, vücudu uyararak enerjik olmanızı sağlar.
KAHVE:
Sabah sporundan 45 dakika önce tüketilen kahve, terlemenize neden olacak bu da hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlayacak.
KEPEKLİ TOST:
Tahıllı olması nedeniyle yiyebileceğiniz 1 adet kepekli tost, acıkma sürenizi uzatacak.