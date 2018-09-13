Feminist Bir Erkek Çocuğu Yetiştirmenin 12 Altın Kuralı

Kız çocuklarını basma kalıp kurallara karşı duracak, hallerinin peşinden koşacak şekilde yetiştirmek için büyük çaba gösteriyoruz. Onlara istedikleri her şeyi başarabileceklerini, isterseler astronot, isterseler anne olabileceklerini, isterseler ikisini birden yürütebileceklerini aşılıyoruz. Sosyal hayatta alacakları rol için alternatifler sunuyor, teşvik ediyoruz. Peki aynısını erkek çocuklar için yapıyor muyuz?

Erkeklerin dünyası hala oldukça kısıtlı. Feminen gözüken ilgi alanlarına yönelmeleri pek mümkün değil. Onlara her koşulda güçlü ve sert olmaları gerektiğini baskılıyoruz. Gloria Steinem, ‘’Kız çocuklarımızı erkek çocuklarına benzer şekilde yetiştirmeye başladığımız için mutluyum ancak tam tersini de yapmadığımız sürece bu yöntemin başarılı olacağına inanmıyorum.’’ diyor.

Eğer erkeklerin dünyası genişlemezse kadınlarınki de genişlemez. Bu sadece kadınlarla ilgili bir durum değil. Erkekler eğitim ve iş hayatında bazı konularda geri kalıyorlar çünkü onlara iş birliği, empati gibi feminen gözüken ama hayatta ihtiyaç duyacakları şeyleri öğretmiyoruz.

The New York Times’ın içeriğinden derlediğimiz yazıda, ‘’kadın ve erkeğin tamamen eşit olduğuna inanan insan’’ anlamına gelen ‘’feminist” çocuklar yetiştirmenin 12 altın kuralını inceleyebilir, uzmanların görüşleriyle; kendine güvenen, kibar ve hayallerinin peşinden koşacak çocuklar yetiştirebilirsiniz.

1. Çocukların ağlamasına izin verin

Eğitim ve destek grubu A Call to Men‘in kurucusu Tony Porter, erkek ve kız çocuklarının eşit miktarda ağladığını ancak yaklaşık 5 yaşından itibaren erkek çocuklarına sert olmaları, ağlamamaları, kırılgan tavırlar sergilememeleri gerektiğinin öğretildiğini söylüyor. Ona göre, kız çocukları insan gibi, erkek çocukları ise robot gibi yetiştiriliyor. Oğlunuza korktuğunu, incindiğini, yardıma ihtiyacı olduğunu söylemeyi öğretin, diye ekliyor.

2. Onlara rol model gösterin

Araştırmalara göre, baba figürü olmayan aile ortamlarında yetişen erkek çocukları, hem akademik hem de ekonomik anlamda daha kötü performans sergiliyor. Ekonomist Wasserman’a göre bu durumun sebebi, sorumluluk alan bir baba figürü görmemeleri.

Tabii ki onlara güçlü kadın rol modeller göstermeniz de önemli. Sporda, politikada ya da medyada başarılı olmuş kadınlardan örnekler verebilirsiniz.

3. Kendisi olmasına izin verin

Yetişkinlerin cinsiyet rolleri gün geçtikçe birleşse de çocuklar için cinsiyetçi ayrımlar 50 yıl öncesinde olduğundan çok daha ileri seviyede. Pembe prenses ya da mavi kamyonla başlayan ayrım, diş fırçalarından bardaklarına kadar hayatlarına işlemiş durumda.

20.yüzyılın ortalarına kadar pembenin erkek, mavinin ise kadın rengi olarak görüldüğünü unutmayalım. Araştırmalara göre, çocukların oyuncak seçiminde doğuştan gelen baskın bir talepleri yok. 2-3 yaşından itibaren, sosyal yönlendirmelerle tercihleri baskın hale gelmeye başlıyor. ”Oyuncak seçiminde yaşamaya başladıkları bu ayrım, akademik ve sosyal yaşantılarında kopukluklara neden oluyor.” – California Universitesi Psikoloji Bölümü başkanı Campbell Leaper

Çocuklarınızın tam potansiyele ulaşmaları için, geleneklere uygun olup olmadığına bakmaksızın, onları ilgi alanlarının üzerine gitmeye teşvik etmelisiniz. Araştırmacılara göre, ebeveynler kız çocuklarını futbol oynamaya ya da doktor olmaya teşvik ediyor ancak erkek çocuklarını balet olmaya ya da hemşire olmaya yönlendirmiyor.

4. Oğlunuza kendi başının çaresine bakmasını öğretin

Yazar Jawanza Kunjufu’ya göre, bazı anneler kızlarını yetiştiriyor, oğullarını ise yalnızca seviyor. Kızlarına çalışmayı, ev işlerini, ibadet etmeyi öğretiyorlar ancak erkek çocuklarını çalıştırmıyorlar.

Michigan Üniversitesi’nin araştırmasına göre, Amerika’da, 10-17 yaş grubundaki kız çocukları, erkeklerden haftada 2 saat daha fazla çalışıyor. Aynı zamanda erkek çocukları yaptıkları ev işi için %15 oranında daha fazla harçlık almaya meyilli.

Erkek çocuklarınıza yemek yapmayı, temizliği, kendilerine bakmayı öğretin. Kadınların iş hayatında sağlamasını istediğiniz beklentileri, erkekler de ev yaşantısında gerçekleştirebilmeli.

5. Başkalarına yardım etmeyi öğretin

İstatistiklere göre, iki taraf da aynı mesaili işte çalışsa bile kadınlar bakıcılığa ve ev işlerine çok daha fazla vakit ayırıyor. Erkek çocuklarınıza ev ve iş dengesini nasıl kuracaklarını, çocuklara ve yaşlılara nasıl bakıcılık yapacaklarını öğretin. Onlara hasta bir arkadaşlarına çorba pişirmesini, hastanedeki akrabalarını ziyaret etmesini öğütleyin. Evcil hayvan bakımı sayesinde sorumluluk almayı öğretin. Kardeşlerini dönem dönem onlara emanet edin.

6. İş bölümü ile onları da hayata dahil edin

Ev işlerinde ve çocuk bakımında mümkün olduğunca cinsiyetçi rolleri terk edin. Davranışlar sözlerden daha etkilidir, diyor sosyolog Dan Clawson. Eğer evde anne yemeği pişirir ve yerleri temizler, baba da çimleri biçerse çocuklar yanlış dersi çoktan öğrenmiş olur.

Harvard Üniversitesi’nden profesör McGinn’e göre, çalışan anneler tarafından yetiştirilen erkek çocukları, cinsiyetçi roller konusunda daha eşit görüşlü bir eğilime sahip.

7. Erkek çocuklarınızı, kızlarla arkadaşlık kurmaları konusunda destekleyin

Arizona Eyalet Üniversite’nin araştırmasına göre, anaokulundan sonra çocuklar cinsiyetçi rolleri öğrenmeye başlıyor ve toplumsal cinsiyet yargılarını kabulleniyor. Karşı cinsiyetten arkadaşları olan çocuklar ise daha iyi iletişim ve problem çözme yeteneği kazanıyor.

Grupları ayırmada ne kadar cinsiyet ayrımı yapılırsa, basma kalıp toplumsal cinsiyet anlayışı da o derece güçleniyor, diyor Sanford Üniversitesi yöneticisi Richard Fabes.

8. ”Hayır’’ kelimesinin ne anlamına geldiğini öğretin

Çocuklarınıza saygı duymayı öğretmek için daha anaokulundayken ‘’hayır’’ kelimesinin anlamını öğretin. Arkadaşlarıyla el şakası yapmadan önce izin almayı, hayır dendiğinde bırakmayı öğrenmeli.

Aile içinde çocuklarınıza, sağlıklı problem çözme yöntemlerini öğretin. Boşanmaya ya da tacize şahit olmuş çocuklar, ilerideki hayatlarında duygusal ilişkiler kurmakta zorlanıyor, diyor Virginia Üniversitesi yöneticisi sosyolog W. Bradford Wilcox.

9. Anlayışsız insanlar arasındayken daha yüksek sesle konuşmalılar

Eğer aşağılama ya da tacize şahit olursanız sesinizi yükseltin ve müdahale edin. Böylelikle çocuklarınıza da örnek teşkil etmiş olursunuz. Onlar yakışıksız davrandığında da açık sözlü bir şekilde konuşun, ‘’erkektir, yapar’’gibi söylemler kötü davranışlar için bahane olamaz.

10. Kız kelimesini alsa hakaretmiş gibi kullanmayın

Cinsiyetçi şakalar, bir davranışı kız gibi yaptığına dair söylemler, ”hanım evladı” gibi yakıştırmalar yapmaktan kaçının.

Bates Üniversitesi’nden sosyolog Emily Kane’in araştırmasına göre, ebeveynelerin oğlanlarına geleneksel cinsiyetçi rolleri öğretmelerinin asıl sebebi, çocuklarıyla dalga geçilmesini önlemek. Bu sebeple cinsiyetçi yargılardan uzaklaşıp günlük söylemlerimizde daha dikkatli olmalı, çocuklarımızı ona göre yetiştirmeliyiz.

11. Daha fazla okuyun

Muhtemelen erkeklerin bilimde ve matematikte, kızların dilde ve okumada iyi olduğunu daha önce duydunuz. Cinsiyetçi roller, kendi boşluklarını kendi tamamlayabilen kavramlar. Anneler kızlarıyla, oğullarıyla olduklarından daha fazla konuşuyor, diyor analist Mr. Leaper. Oğullarınızla fazlaca konuşun, onlara kitap okuyun ve onları okumaya teşvik edin.

Okuduğunuz kitapları seçerken erkeklerin dünyaları kurtardıkları, kadınların kurtarılmayı bekledikleri hikayeleri es geçebilirsiniz.

12. Güçlü karaktere sahip çocuklar yetiştirin

Oğlan yetiştirmek, yalnızca ona neleri yapıp yapmayacağını öğretmek ya da feminist bir bakış açısıyla yetiştirmek demek değildir. Çocuklarınıza güçlü olmayı, haksızlıkların karşısında durmayı, duygularını kontrol etmeyi, ailesine bakmayı elbette öğretmelisiniz.

Gürültü patırtı, kamp ateşi yakma, ağaçlara tırmanma, erkek şakaları gibi konularda çocuklarınızı destekleyin. Özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek için çabalayın ki hayallerinin peşinden gidebilsinler.