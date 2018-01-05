En Yaygın 9 Cinsel Fobi

Cinsel fobilerin var olduğunu öğrenmek bizim için şoke edici olabilir. Tuhaf görünebilir, fakat sandığınızdan daha yaygındırlar. Peki öyleyse onları neden bu kadar az duyarız? Çünkü insanlar utanç ya da çekingenlik nedeniyle bu tip fobileri her zaman dile getirmezler. Bu yazıda en yaygın fakat bilinmeyen 9 fobiyi ele alacağız. Bu sadece 9 fobinin var olduğu anlamına gelmiyor, kesinlikle daha fazlası var! Fobiler dünyası daima yeni katılımlara açıktır.

1. Vajinismus

Vajinismus belki de en az bilinen fobidir. Cinsel ilişkiyi zorlaştıran istemsiz bir sorundur. Niçin? Çünkü vajinismus sorunu olan kadın, istemsiz olarak vajina kaslarını kasarakilişkiyi zorlaştırır.

Bu cinsel ilişkiye girme fobisi öyle seviyelere çıkar ki bazı kadınlar tampon kullanmayı ve jinekoloğa gitmeyi dahi reddederler. Bu da kişisel ve sağlık problemlerine yol açabilir.

2. Çıplaklık korkusu (Jimnofobi)

Bu tip fobi çok ciddidir. Çocukken bize çıplaklıktan utanmayı öğretirler ve bu üstesinden gelmesi çok zor bir şeydir. Bu tip bir utancın, mükemmel bir vücuda sahip olmama korkusuyla da ilgisi olabilir.

Çıplaklık korkusu yaşayan kadınlar ve erkeklerin zihinlerinde ideal vücutlar imajı vardır-bu da partnerleriyle özel anları sırasında bir duvar oluşturur.

3. Seks Korkusu (Genofobi)

En çok bilinen fakat en az kabul edilen fobilerden biridir. Cinsel ilişki sırasındaki anların erotik ve zevkli olması gerekir fakat bu fobiye sahip kişiler, bu duyguları bloke ederler. Aşırı bir reddetme halidir, o kadar ki cinsellik bu kişiler için itici bir duruma bile gelebilir.

4. Cinsel konulardan korkma (Erotofobi)

Cinsellik konuşmaktan korkmak mı? Evet, bu da var. Tıpkı daha önce gördüğümüz çıplaklık sorunu gibi, cinsellik hakkında konuşmaktan korkan ya da konuşmayı reddeden kişiler vardır. Bu fobi sadece utanmayla ilgili değildir, fakat bu konularla ilgili ya da başka birilerinin cinsellik konuştuğu bir yerde bulunmayla ilgili paniği de kapsar.

5. Erkeklik organı korkusu (Fallofobi)

İsminden de anlaşılacağı gibi, bu fobi penis korkusundan kaynaklanır. Erkekler de en az kadınlar kadar bu fobiye sahip olabilirler. Erkeklerin açısından fobi, ereksiyon olmaktan korkmaktır; kadınlarda ise bir erkeğin penisine dokunma ya da görme korkusudur. Bu fobinin aşırı örneklerinde, cinsel ilişki pratikte imkansız hale gelebilir.

6. Ereksiyonsuzluk korkusu (Medomalakufobi)

Bu korku, ereksiyonu koruyamama korkusudur. Bu korku, ereksiyonlarının kalitesi ve süresi hakkında baskı ve güvensizlik hisseden erkeklerde görülür. Bu kadar çok stres altında, birçok erkek ereksiyon kaybı yaşamama adına cinsel ilişkide bulunmamayı tercih eder.

7. Cinsel istismar korkusu (Agrafobi)

Bu fobi, cinsel taciz yaşayan ya da böyle bir olaya şahit olanlarda görülür. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve cinsel taciz kurbanı olma korkusu ile tanımlanır. Bu fobiden muzdarip kişiler, çoğu zaman partnerleriyle sağlıklı bir yakınlık yaşayamazlar, çünkü tecavüz korkusu ne kadar nazik ya da sevgi dolu olsun her cinsel deneyime sızar.

8. Güzel kadınlardan korkma (Venüstrafobi)

Doktorlar bu fobiye bir açıklama getirememişlerdir, fakat son derece gerçek bir korkudur. Bu fobiye sahip kişiler, böylesi bir güzelliğe layık olmadıklarına inanırlar ya da böylesine güzel bir kadını hayal kırıklığına uğratacaklarından korkarlar.

Kadın güzelliğini o kadar idealize ederler ki, bu ilişki kurmaya engel olur. Belki de hiçbir zaman “onun seviyesinde olamama” baskısı daima zihinlerinde yer tutar.

9. Erkeklerden korkma (Androfobi)

Önceki korkuya benzer şekilde bu da erkek korkusudur. Bunun erkeklerin güzelliği ya da güçleriyle hiçbir ilgisi yoktur, fakat genel olarak erkek cinsiyle ilgilidir. Normalde, bu tip reddetme, bir erkeğin sebep olduğu küçük yaşta yaşanan travmatik bir olaydan kaynaklanır.

Bu fobilerden korkmamıza gerek yok. Bunlar normaldir ve düşündüğümüzden çok daha yaygındır. Eğer bunlardan birini yaşıyor ve bu sağlıklı bir ilişkiye engel oluyorsa, size yardım edebilecek bir uzmana başvurun. Tam ve tatmin edici bir cinsel hayattan vazgeçmeyin!