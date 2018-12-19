En iyi Stephen King kitapları

Gerilim ve korku sevenler buraya lütfen! Sizi okurken nefesimizi kestiren, izlerken bizi korkudan titreten Stephen King baba burada! Stephen King; Esaretin Bedeli, Yeşil Yol, O gibi hepimizin bildiği kitapları filmleştirip beyaz perdeye uyarlayan efsanevi yazar sizi dünyasına çağırıyor.

Eğer ‘of bu tam benim tarzım’ diyorsanız mutlaka okumanız gereken kitapları listeleyeceğiz.Hadi okuyalım

1. ‘O’



Küçük bir Amerikan kasabası olan Derry’yi diğer kasabalardan farklı kılan şey, kanalizasyon mazgallarının altındaki dehlizlerde yaşayan, kendini kimi zaman kâbuslarda, kimi zaman da gerçek hayatta gösteren bir yaratığın, insanları kendi karanlık dünyasına çeken esrarengiz bir gücün varlığıdır. Uzun yıllar önce savaşıp ardından kasabayı terk eden ve kendilerine yeni bir hayat kurmuş olan yedi çocuk, artık birer yetişkin olmuş ve yaşadıkları dehşet dolu günleri unutmuşlardır. Ancak, anılarının derinliklerine gömülen yaratık yıllar sonra yeniden harekete geçince, onunla bir kez daha hesaplaşmak zorunda kalırlar.

2. Medyum



Jack Torrance adında bir yazarın alkolü bırakarak dağ başındaki bir otelin bakıcılık işini kabul etmesiyle başlar. Jack Torrance hem ailesiyle birlikte yerleştikleri bu bomboş otelin kış bakımını yapıp hem de yarım kalan kitabını tamamlamaya çalışırken otelin karanlık geçmişiyle ilgili garip ve korkunç şeyler olmaya başlar.

“Sandık bodrumdaki merdivenin altında” demişti Danny. “Taşıyıcılar onu oraya koydular. “

3. Doktor Uyku



King’in, tüm zamanların en çok beğenilen eseri Medyum’un unutulmaz karakterlerinden Danny Torrance, “Doktor Uyku” olarak karşınızda.Dan ‘New Hampshire kasabasına yerleşir, bir bakımevinde işe girip, kalan “ışıltısını” ölmekte olan insanları rahat ettirmekte kullanır. Orada Dan’e “Doktor Uyku” adını verirler.

4. Çağrı



John Smith paten kaymayı seven sıradan bir çocuktur. Bir gün paten sahasında geçirdiği küçük bir kaza hafif bir beyin sarsıntısına neden olmuştur. Yıllar sonra John bir kaza daha geçirir ve yaşamındaki bazı ayrıntılar belirginleşmeye başlar. Artık kimsenin duymadığı, bilmediği ve hissetmediği her şey onunla arkadaş olmuştur.

5. Ruhlar Dükkanı



Siz daha önce de buraya gelmiştiniz. Tabii gelmiştiniz ya… Tabii. Ben gördüğüm yüzü asla unutmam. Buraya gelin de elinizi sıkayım! Bir şey söyleyeyim mi? Sizin yüzünüzü bile görmeden, yürüyüşünüzden tanıdım. Lanetli hediyeler hayatınızı çok değiştirecek.

6. Şeffaf



Jim Gardener alkole olan düşkünlüğünden kurtulmaya çalışan bir şairdir. Bir yazar olan eski sevgilisi ve en yakın arkadaşı Bobbi Anderson ise Haven kasabasındaki evinde yazmaya devam etmektedir. Bobbi bir gün köpeğiyle beraber evinin yanındaki ormanlık alanda yürüyüşe çıkar. Yerdeki yeşil bir ışığı fark eden Bobbi çok geçmeden merakına yenik düşer ve ışığın geldiği taşın etrafındaki alanı kazmaya başlar. Haven’dan uzakta olan Jim Gardener ise arkadaşının kendisine ihtiyacı olduğunu hissetmiştir. Bobbi kazmaya devam eder..

7. Tepki



Masumiyet ve Güzellik, kötülük ve dehşeti ateşleyince, genç kız içinde gelişen korkunç gücün etkisiyle çılgınlık alametleri sergilemeye baslar…

8. Göz



Carrie, hayatı boyunca annesi tarafından suistimal edilmiş, okul arkadaşları tarafından aşağılanmış bir kızdır.Carrie’nin telekinesis gücü o andan itibaren baş göstermeye başlar. Ve bu noktadan sonra geri dönüşü olmayan bazı şeyler olur.

9. Yeşil Yol



Acımasız katillerin bulunduğu Could Mountain hapishanesinin E bloğuna hoş geldiniz. Buradaki mahkumlar Yaşlı Spark diye bilinen elektirikli sandalye için sıralarını beklerlerdi. Hapishane gardiyanlarından Paul Edgecombe için bütün katiller aynıydı. Ta ki John Coffey adındaki mahkumla tanışıncaya dek. Dev cüsseli, çocuk kalpli bu adam Edgecombe’un hayatını değiştirecekti.

10. Sis



Kuvvetli bir fırtına sonrası meydana gelen sis, tüm kasabayı kaplar. Bu yoğun siste ortaya çıkarak, insanları yiyerek beslenen yaratıkların varlığından haberdar olan insanlar, süpermarketin içinde kapana kısılmış durumdalardır. Bu tedirgin bekleyiş esnasında süpermarketin içindeki insanlar ikiye ayrılır, bazıları intikamcı bir tanrının bu yaratıklara hükmederek insanları kurban etmeyi emrettiğine inanırken, bazıları buna inanmaz.

11. Sadist



Paul bir gün trafik kazası geçirir ve çok büyük bir hayranı olan Annie Wilkes tarafından kurtarılır, ardından hayranının evine götürülür. Annie önce, Misery’in son kitabında ne olduğunu öğrenmeye çalışır, ardında da Paul’u kendi istekleri doğrultusunda hikayeyi değiştirerek yeni bir kitap yazmaya zorlar.

12. Hayvan Mezarlığı



Dr. Louis Creed eşi ve çocuğu yaşadıkları travmanın ardından sakin bir kasabaya taşınırlar. Bir müddet sonra çok sevdikleri kedileri ölür. Komşuları olan ihtiyar doktor onu geri getirmenin bir yolu olduğunu ancak bunun tehlikeli olduğunu söyler. Yine de kabul eden Creed eski bir kızılderili mezarlığına gider ve kediyi gömer. Kedi ertesi gün geri döner ancak huyu değişmiş ve saldırganlaşmıştır.Doktor her ne kadar bu durumu kabullenmese de bir süre sonra başına gelen olaylar ve ölümler onu bir kısır döngüye doğru iter