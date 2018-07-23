Dünyanın “en kirli” şehirleri

İşte dünyanın en kirli 25 şehri
25- Narayangonj (Bangladeş)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 105.79
24- Hengshui (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 106.67
23- Rawalpindi (Pakistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107
22- Gobindgarh (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107.61
21- Amritsar (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 108.15
20- Peşaver (Pakistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111
19- Handan (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111.75
18- Lucknow (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 112.86
17- Firozabad (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 113.33
16- Khanna (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 113.77
15- Kampus (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 114.91
14- Shijiazhuang (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 120.63
13- Dammam (Suudi Arabistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 120.86
12- Ludhiana (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 121.94
11- Delhi (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 122.11
10- Naoding (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 126
9- X,ngtai (Çin)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 128
8- Bamenda (Kamerun)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 132
7- raipur (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 143.66
6- Patna (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 148.94
5- Al Jubail (Suudi Arabistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 151.71
4- Riyad (Suudi Arabistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 155.51
3- Allahabad (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 169.72
2- Gwalior (Hindistan)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 176.14
1- Zabol, İran (İslam Cumhuriyeti)
Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 216.67