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Dünyanın “en kirli” şehirleri

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Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın en kirli şehirleri listelendi.

Dünyanın “en kirli” şehirleri
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İşte dünyanın en kirli 25 şehri

 

25- Narayangonj (Bangladeş)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 105.79

24- Hengshui (Çin)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 106.67

23- Rawalpindi (Pakistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107

22- Gobindgarh (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107.61

21- Amritsar (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 108.15

20- Peşaver (Pakistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111

19- Handan (Çin)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111.75

18- Lucknow (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 112.86

17- Firozabad (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 113.33

16- Khanna (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 113.77

15- Kampus (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 114.91

14- Shijiazhuang (Çin)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 120.63

13- Dammam (Suudi Arabistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 120.86

12- Ludhiana (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 121.94

11- Delhi (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 122.11

10- Naoding (Çin)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 126

9- X,ngtai (Çin)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 128

8- Bamenda (Kamerun)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 132

7- raipur (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 143.66

6- Patna (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 148.94

5- Al Jubail (Suudi Arabistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 151.71

4- Riyad (Suudi Arabistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 155.51

3- Allahabad (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 169.72

2- Gwalior (Hindistan)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 176.14

1- Zabol, İran (İslam Cumhuriyeti)

Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 216.67

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