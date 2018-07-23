Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmada, dünyanın en kirli şehirleri listelendi.

İşte dünyanın en kirli 25 şehri 25- Narayangonj (Bangladeş) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 105.79 24- Hengshui (Çin) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 106.67 23- Rawalpindi (Pakistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107 22- Gobindgarh (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 107.61 21- Amritsar (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 108.15 20- Peşaver (Pakistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111 19- Handan (Çin) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 111.75 18- Lucknow (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 112.86 17- Firozabad (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 113.33 16- Khanna (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 113.77 15- Kampus (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 114.91 14- Shijiazhuang (Çin) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 120.63 13- Dammam (Suudi Arabistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 120.86 12- Ludhiana (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 121.94 11- Delhi (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 122.11 10- Naoding (Çin) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 126 9- X,ngtai (Çin) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 128 8- Bamenda (Kamerun) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 132 7- raipur (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 143.66 6- Patna (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 148.94 5- Al Jubail (Suudi Arabistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 151.71 4- Riyad (Suudi Arabistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 155.51 3- Allahabad (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 169.72 2- Gwalior (Hindistan) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 176.14 1- Zabol, İran (İslam Cumhuriyeti) Şehrin Yıllık Ortalama PM 2.5 Hava Kirliliği Seviyesi: 216.67