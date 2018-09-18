Bazı Hataların Telafisi Mümkün: Dünyanın En Büyük Temizliği Sonrası Kaplumbağalar Hindistan Sahillerinde
Doğaya ve canlılara verdiğimiz hasarları bir nebze de olsa telafi etme şansımız olduğunu gösteren ve insanlığa olan inancımızı tazeleyen büyük temizlik sonrası Hindistan’da yaşanan değişimi sizler için derledik.
100 milyon yılı aşkın bir zamandır okyanuslarda yaşayan su kaplumbağaları, insanlar yüzünden zor zamanlar geçiriyor
Kolay yakalanabildikleri için insanların açık hedefi olabiliyorlar
Keenan Adams
Bu sebeple balıkçı ağları, onların sonu olabiliyor
Jordi Chias
İklim değişiklikleri, küresel ısınma, çevre kirliliği, plajlara yaptığımız inşaatlar ve bunun gibi birçok sebep, kaplumbağaların yaşam alanlarını yok ediyor
Geçtiğimiz günlerde Meksika açıklarında denize bırakılmış balıkçı ağlarına takılan 300 kaplumbağa, sahilde ölü bulundu
İyi haberler de mevcut! Yeni araştırmaya göre, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 299 yavrulama alanında ciddi oranda kaplumbağa yumurtası artışı görülüyor
Hindistan’ın Mumbai şehrinde, yerel halkın desteğiyle temizlenen sahil, bölgenin yeniden kaplumbağalara uygun hale gelmesini sağladı
Çevreci avukat Afroz Shah’ın önderliğinde yapılan temizlik çalışmaları başarılı sonuç verdi
Birleşmiş Milletler’e göre, ”dünyanın en büyük temizlik projesi” kabul edilen organizasyonda, 85 haftada, toplam 5 milyon kilogram plastik atık toplandı
Temizlenen bölge, yıllardır plastik ve diğer atıklardan dolayı kötü kokular yayan devasa bir çöplüğe dönüşmüştü
Yoğun çalışmalar sonucu sahil baştan aşağı temizlendi
Bu çaba sonucunda kaplumbağaların yumurtlayabileceği, güzel bir sahil ortaya çıktı
Avukat Shah, kaplumbağaların okyanusa doğru yürüdüklerini gördüğümde gözlerim doldu, diyor
7 farklı su kaplumbağası türünden 6 tanesinin hala tehlikede olduğu ve yapmamız gereken daha çok iş olduğu bilinen bir gerçek
30.000 öğrencinin ve 500 gönüllünün hafta sonları düzenli bir şekilde temizliğe geldiği sahilin şimdi görüntüsü ise mükemmel
Su kaplumbağalarıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için daha önce yayınladığımız şu içeriğiincelemenizde fayda var.
Yine de görev tamamlanmış sayılmaz. BoredPanda’nın içeriğinde ele aldığı araştırmaya göre, Meksika’da balıkçı ağlarına takılan 300 su kaplumbağası ölü bulundu. Daha düzeltmemiz gereken çok yanlış var.