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Dünyanın En Büyük Temizliği

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Doğaya en büyük hasarı veren canlı hiç şüphesiz insan. Her şeyin bizim için varolduğu düşüncesiyle doğaya telafisi mümkün olmayan hasarlar verdik ve vermeye devam ediyoruz. 100 milyon yılı aşkın bir süredir okyanuslarda yaşam mücadelesi veren su kaplumbağaları da bizim yüzümüzden yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan canlılardan biri. Ne mutlu ki yeni araştırmalara göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu sevimli canlıların popülasyonu artıyor.

Dünyanın En Büyük Temizliği
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 Bazı Hataların Telafisi Mümkün: Dünyanın En Büyük Temizliği Sonrası Kaplumbağalar Hindistan Sahillerinde 

Doğaya ve canlılara verdiğimiz hasarları bir nebze de olsa telafi etme şansımız olduğunu gösteren ve insanlığa olan inancımızı tazeleyen büyük temizlik sonrası Hindistan’da yaşanan değişimi sizler için derledik.

100 milyon yılı aşkın bir zamandır okyanuslarda yaşayan su kaplumbağaları, insanlar yüzünden zor zamanlar geçiriyor

Kolay yakalanabildikleri için insanların açık hedefi olabiliyorlar


Keenan Adams

Bu sebeple balıkçı ağları, onların sonu olabiliyor


Jordi Chias

İklim değişiklikleri, küresel ısınma, çevre kirliliği, plajlara yaptığımız inşaatlar ve bunun gibi birçok sebep, kaplumbağaların yaşam alanlarını yok ediyor

Geçtiğimiz günlerde Meksika açıklarında denize bırakılmış balıkçı ağlarına takılan 300 kaplumbağa, sahilde ölü bulundu

İyi haberler de mevcut! Yeni araştırmaya göre, dünyanın çeşitli bölgelerindeki 299 yavrulama alanında ciddi oranda kaplumbağa yumurtası artışı görülüyor

Hindistan’ın Mumbai şehrinde, yerel halkın desteğiyle temizlenen sahil, bölgenin yeniden kaplumbağalara uygun hale gelmesini sağladı

Çevreci avukat Afroz Shah’ın önderliğinde yapılan temizlik çalışmaları başarılı sonuç verdi

Birleşmiş Milletler’e göre, ”dünyanın en büyük temizlik projesi” kabul edilen organizasyonda, 85 haftada, toplam 5 milyon kilogram plastik atık toplandı

Temizlenen bölge, yıllardır plastik ve diğer atıklardan dolayı kötü kokular yayan devasa bir çöplüğe dönüşmüştü

Yoğun çalışmalar sonucu sahil baştan aşağı temizlendi

Bu çaba sonucunda kaplumbağaların yumurtlayabileceği, güzel bir sahil ortaya çıktı

Avukat Shah, kaplumbağaların okyanusa doğru yürüdüklerini gördüğümde gözlerim doldu, diyor

7 farklı su kaplumbağası türünden 6 tanesinin hala tehlikede olduğu ve yapmamız gereken daha çok iş olduğu bilinen bir gerçek

30.000 öğrencinin ve 500 gönüllünün hafta sonları düzenli bir şekilde temizliğe geldiği sahilin şimdi görüntüsü ise mükemmel

Su kaplumbağalarıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için daha önce yayınladığımız şu içeriğiincelemenizde fayda var.

Yine de görev tamamlanmış sayılmaz. BoredPanda’nın içeriğinde ele aldığı araştırmaya göre, Meksika’da balıkçı ağlarına takılan 300 su kaplumbağası ölü bulundu. Daha düzeltmemiz gereken çok yanlış var.

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