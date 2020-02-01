Diyetle ilgili bugüne kadar duyduğunuz tüm bilgileri unutun! İşte doğru sanılan 10 diyet efsanesi...

Doğru Sanılan 10 Diyet Efsanesi

Beslenme ve diyetle ilgili doğru bilinen yanlış sayısı çok fazladır. Gerek sosyal çevreden, gerek ailemizden, gerekse sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden dolayı yanlış bilgiler aktarılabilir. Bu efsane bilgiler hem diyet programlarında başarılı olmayı engeller hem de motivasyonu düşüren etkenler arasında yer alır. Gelin hep birlikte doğru sanılan bu yanlışları öğrenelim!

1. “Gün içinde çok fazla çay, kahve ya da bitki çayı içiyorum, su içmeme gerek yok.”



Doğrusu: Çay, kahve ve bitki çayları diüretiktir, yani su içme isteğini artırır. Bitki çayları, çay ve kahve su yerine geçmez. Dolayısıyla çay kahve içtikten sonra aynı bardak büyüklüğünde su da içmeniz gerekir.

2. “Çay, kahve içiyorum; ara öğün yapmış sayılırım.”

Doğrusu: Şekersiz olduğunda çay, kahve kalori içermez. Dolayısıyla ara öğün yerine geçmez. Ancak kahveniz sütlü olursa kalori içerir ve ara öğün yerine geçebilir.

“3. Karbonhidratı hayatımdan çıkardım, kesin kilo veririm.”



Doğrusu: Karbonhidratlar vücut için çok önemli enerji kaynaklarıdır. Diyette günlük alınması gereken enerjinin %50-55’ini karbonhidratlar oluşturur ve sağlıklı karbonhidratlar ölçüne uygun tüketildiğinde düşman değil, dosttur.

4. “Akşam saat 18.00’dan sonra yemek yersem kilo alırım.”



Doğrusu: Akşam çok geç saatlerde yemek yemediğinizde, yatmadan 2 saat önce besin alımı bırakıldığında kilo artışı yaşanmaz. Akşam olabildiğince sindirimi kolay, uykuya dalmayı zorlaştırmayacak besinler tercih edilmelidir.

5. “Ekmek kilo yapar, ekmeği hayatımdan çıkarmalıyım.”





Doğrusu: Beyaz ekmek glisemik indeksi çok yüksek bir besindir ve kan şekerinin hızla yükselmesini, böylece çabuk acıkmayı sağlar. Ancak lif oranı yüksek çok tahıllı, esmer ekmeklerin tüketilmesi durumunda ekmek çok besleyici bir rol oynar.

6. “Her gün tartılıyorum, sonuç değişmiyor…”



Doğrusu: Diyet döneminde haftada 1 gün aç karnına tuvalete çıktıktan sonra tartılmak en doğrusudur. Çok sık tartılmak ve hızlı sonuç beklemek motivasyonu düşürebilir.

7. “Kahvaltı etmiyorum, gün boyu açım. Kesin kilo veririm.”



Doğrusu: Öğün atlamak ve çok uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır, yağ depolamayı kolaylaştırır ve kilo vermek zorlaşır. Güne kahvaltıyla başlamak ise metabolizmayı canlandırır.

8. “Sık sık, uzun süren detokslar yapıyorum.”



Doğrusu: Çok uzun süre tek tip beslenmek ya da uzun süre düşük kalorili diyetler yapmak kilo vermede duraksamaya neden olabilir. Diyette besin çeşitliliği sağlamak, detoksu da kısa süreli aralıklarla tekrarlamak daha doğru olacaktır.

9. “Meyve kilo yapmaz, istediğim kadar yiyebilirim!”



Doğrusu: Meyvenin de kalorisi ve şeker içeriği vardır. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi aşırı meyve tüketimi de zayıflama dönemini olumsuz etkiler. Kalorisine uygun ölçüde meyve tüketilebilir.

10. “Her gün saatlerce spor yapıyorum, kesin kilo veririm.”



Doğrusu: Sporu da ölçüsüz ve aşırı yapmak, kilo vermeyi olumsuz etkileyebilir. Çok çalışan araba hızlı yorulduğu gibi aşırı spor da vücudu yıpratabilir. Haftada 200 dakika yürüyüş, ya da günlük 10.000- 20.000 adım yürüyüş yapmak kilo vermeye yardımcı olur.