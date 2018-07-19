Beyni formda tutan zeka oyunları

Oyun oynamak, insanın aklında her ne kadar çocuklara özgü bir faaliyet olarak yer etmiş olsa da otobüste veya metroda birçok kişiyi ellerinde telefonla balon patlatmaca, çiftlik kurmaca gibi oyunları oynarken görmek mümkün.

Yaratıcı düşünce, teknolojik girişimcilik gibi kavramların hayatımızda daha çok yer aldığı günümüzde oyun formatları da değişti. Daha çok kavrama becerilerini geliştiren oyunlar ortaya çıktığı için çocukluğumuzda solo test oynayarak akıllı mı, bilgin mi, aptal mı olduğumuzu öğrendiğimiz günler artık geride kaldı. 7’den 77’ye herkesin birlikte oynayarak güzel vakit geçirdiği pek çok oyun var artık gündemde. İşte bu keyifli zeka oyunları hakkında fikir edinmek isterseniz sizi yazının devamına alalım. 1. Akıl oyunları Herhangi bir bilgi gerektirmeyen ve akıl yürütme, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini geliştiren oyunlar olarak bilinen akıl oyunlarından bazıları; sudoku, piramit, patika, harf birleştirme, engel, apartman vb.

2. İşlem oyunları Temel matematik bilgileri kullanılarak sonuca varmayı hedefleyen mantık oyunlarına kendoku, kakuro, işlem oyunları, çarpmaca, kapsül gibi oyunlar örnek gösterilebilir. 3. Strateji oyunları Strateji oyunları; özel durumlara göre kendi taktiğini geliştirmeye dayalı, kişisel planlama becerisi ve durumsal farkındalığı artıran oyunlar. En bilineni satranç olan strateji oyunlarından bazıları üç taş, dokuz taş, dama çeşitleri ve mangala. 4. Karma zeka oyunları Akıl oyunları ile strateji oyunlarının birleştirilmiş hali olarak tabir edilen karma zeka oyunlarında alan hâkimiyeti ve akıl yürütme ile hedefe ulaşılması beklenir. GO, nehir geçme, kap aktarma, şapka ve kibrit oyunları en çok bilinenleri.

5. Sözcük ve mantık oyunları Aritmetik düşüncenin yanında yaratıcılık ve mantık yürütme de gerektiren yaygın zeka oyunu türlerinden. En popülerleri ise anagram, şifre çözme, kare bulmacalar ve değişkenli mantık oyunları. 6. Mekanik oyunlar Mekanik oyunlar, mantık yürütme yeteneği ile birlikte kısmen el becerisi de gerektiren oyunlardır. En bilineni tangram olan mekanik oyunlar arasında zeka küpü, tetramino, pentomino, üç boyutlu şekil ve küp sayma da bulunuyor. 7. Puzzle oyunları Kavrama ve analitik düşünce gücünü besleyen oyunlardan biri de puzzle, yani yap-boz çeşitleri. Son zamanlarda üç boyutlu olanları da epey ilgi görmeye başlayan puzzle her yaştaki insanın sıkılmadan vakit ayıracağı bir hobi aynı zamanda. 8. Yaratıcı drama oyunları Mantık yürütmenin yanında beden dilini kullanarak sosyal yönümüzün gelişimine de katkıda bulunan yaratıcı drama oyunlarının başlıcaları sessiz sinema ve anlat bakalım gibi oyunlar. Tabu, resfebe, bil bakalım yaratıcı dramaya örnek gösterilecek diğer oyun türleri.

9. Simülasyon oyunları Stresli ortamlarda karar verebilme ve dayanıklılıkla alakalı olarak askeri maksatla kullanılan simülasyon yazılımları artık yaratıcı zeka oyunları arasında da karşımıza çıkabiliyor. Bu oyunlar başlangıçta savaş temalı olarak üretilse de günümüzde formula-1, uçuş ve uzay seyahatleri, deniz altı keşifleri, odadan kaçış simülasyon oyunları sayesinde sanal gerçeklik üzerinden başka bir dünyaya adım atmanız mümkün.