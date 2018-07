Bebek Bakım Sürecinde İşinizi Kolaylaştıracak 17 Öneri

İlk kez anne baba olanlar için hayat biraz karmaşık hale gelebilir. Şükredilecek çok şey vardır ama nefes alacak zaman yoktur mesela. Büyük olasılıkla işler tam olarak hamilelikte ya da öncesinde hayal edildiği gibi gitmez. Deliksiz uyku hayallerde kalırken sosyal hayat da sessizce uzaklaşır, laftan anlamaz. Tam da şimdi bu sürecin içinde olup bebeğin gazıyla, kakasıyla, mamasıyla nasıl baş edeceğini bilemeyenler için işleri kolaylaştıran bebek bakım önerileri listeledik.

1. İlk kural: Yardım istemekten çekinmeyin

Evet, her şeye yetişmek istiyorsunuz ama bu mümkün mü? Özellikle aile büyüklerine karşı talepkar olmak sandığınız kadar zor değil. Bebek bakım sürecinde en büyük destekçiniz, aileniz.

2. Her yeni anne-baba zaman zaman başarısız ve yetersiz hisseder; herkesin aynı yollardan geçtiğini hatırlamak daha iyi hissetmenin garantili yolu

3. Gerekirse “ulu orta”, “herkesin içinde” emzirin, ama emzirin!

Emzirmek anne ile bebek arasında kurulabilecek en güçlü bağ; toplum baskısına kurban edilmeyecek kadar da değerli.

4. Kitap okumak iyidir ama bebek bakımı konusunda kutsal bir kitap yok maalesef

Dolayısıyla aynı taktikleri denemekte ısrar etmek yerine alternatif çözümler geliştirmek en iyisi.

5. Bebeğin iletişim anlayışı ağlamak üzerine kurulu, biliyorsunuz değil mi? Paniğe gerek yok

6. Doktor gelişimini yeterli görüyorsa “gerçekten” yeterlidir!

7. Kucaklamak serbest!

Özellikle ilk aylarda “Kucağa alıştırma!” diyen çok olur. Herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığı için öpüp koklamak, sarılıp kucaklamak serbest. Hatta bayinizden ısrarla isteyiniz.

8. Bebeği uyutan anne hemen uyumalı!

Bebek 6 aylık olana kadar bu kural değişmez, değişmesi teklif bile edilemez.

9. Uykusuz geceler geçmek bilmezken yıllar ürkütücü bir hızla geçecek!

Siz en iyisi mi bol bol fotoğraf çekerek anı biriktirin.

10. İşin sırrı; mutlu aile

Bebeğin mutlu bir ailede büyümesi de en az temel bakımı kadar önemli. İşler yolunda gitmediğinde birbirinize delici bakışlar atmadan önce bir kez daha düşünün.

11. Kıyaslamaya mahal vermeyin

Annelerin kendilerini ve bebeklerini kıyaslamaları yasaklanmalı! Hem de hemen! Her bebek, her anne, her ilişki farklıdır.

12. Önce saçları süpürge edip sonra şikayet etmenin kimseye faydası yok

13. Gaz masajı hayat kurtarır

Gaz sancısı genellikle her bebeği ziyaret eder ama bunun için neredeyse ilk ay dolana kadar bekleme nezaketini de gösterir. Bu sürede gaz masajı öğrenmek fena fikir değil.

14. Laf aramızda gazı olmayan bebekler de ılık bir banyonun üzerine bebe yağıyla masaj yaptırmaya ba-yı-lır!

15. Uyku önemli tabii

Büyüme hormonunun salgılanabilmesi için gece uykusu sessiz ve karanlık bir odada gerçekleşmeli.

16. Kanguruya verdiğiniz paraya acımayın!

En iyisini alın, yıllarca bebeğinizi giyerek dolaşın çünkü böyle bir keyif yok hayatta.

17. Çalışan anneler süt sağma makinesini de iyisinden seçmeli

Ne de olsa uzun mesai günlerinde bol bol yoldaşlık edeceksiniz. Elektrikli ve çift pompalı olması zaman kazandırır, emzirme sürenizi uzatır.