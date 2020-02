Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Tüketiciler tarafından bilinmesinin istenmediği bu sırlar sayesinde market alışverişlerinizi daha mantıklı ve sağlıklı yapabileceksiniz. İşte market alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

Bal: Doğal bal şeffaftır ve tek renktir. Ayrıca çok tatlıdır ve özel bir kokuya sahiptir. Baş parmağınız ile işaret parmağınızın arasına aldığınız bal cildiniz tarafından kolayca emilirse, sorun yok demektir. Afiyetle tüketebilirsiniz.

Kahve: Kokusundan hangi kahve olduğunu anlamayacak kadar kahve tutkunu değilseniz ortalama fiyatı olan kahveleri tercih edin zira pahalı olan ile ucuz olanın arasındaki farkı anlamanız zor olabilir. İyi öğütülmüş kahve hiçbir zaman plastik kavanozlarda saklanmamalı. Sadece cam veya metal kutularda saklanmalı. 18 ay bekleyen kahvenizi artık çöpe atma vakti gelmiştir.

Ekmek: Taze ekmek asla sert olmamalı. Plastik poşetlerde bekleyen ekmeğin ömrü daha uzun olsa da tadı sadece birkaç saat içinde değişmeye başlar. Marketten alacağınız ekmeği plastik poşetlerde uzun süre beklememiş olmasına dikkat edin.

Çikolata: Her şeyden önce çikolata içeriğine dikkat edin. Liste ne kadar kısa olursa, çikolatanız o kadar iyi demektir. Kaliteli çikolatanın kakao içermesi gerekirken içeriğindeki o karmaşık şeyler pek de doğal olmadığını suni bir ürün olduğunun işaretidir. Buna ek olarak, bitkisel yağ içermeyen, kakao yağı içeren bir çikolata seçmeniz daha akıllıcadır.

Balık: Taze balıkların parlak gözleri vardır; şişmiş gözler bayat bir balık için en iyi göstergedir. Solungaçlar parlak kırmızı veya nadiren açık pembe olmalıdır (çünkü kan dolaşımı solungaçlar yoluyla olur). Eğer balığı elinize aldığınızda kuyruğu hafifçe düşüyor ve eğiliyorsa taze balıktır.

Et: Taze et pembedir, parlak kırmızı ya da kahverengi değildir. Yağ çizgilerine dikkat edin: parlak ve çok hafif olmalıdır. İyi et de aynen peynir gibi sıktığınız zaman orijinal haline geri dönmeli ve elinize yapışmamalıdır.

Havuç: İyi havucu seçmek gerçekten çok kolay! Her zaman az parlayan, hiçbir lekesi olmayan ve küçük olanları seçin.

Taze soğan: Bu bilgi gerçekten çok ilginç! Soğanın beyaz ve yeşil kısımları arasındaki sınıra bakın. Belirgin ise, soğan tazedir; yeşilden beyaza kademeli bir geçiş varsa soğan oldukça bayat demektir.

Dolmalık biber: Dolmalık biber içindeki tohumlar fazla ve sık sık dizilmişse dolmanın tatlı olduğunu gösterir. Tatlı dolmalık biberin içi dört bölümden oluşur. Acı biberin içi ise üç bölümden oluşurken az sayıda tohumları bulunur.

Delikli peynir: Çizgi filmlerde gördüğünüz sert delikli peynir alırken rengine, deliklerine ve dokusuna dikkat edin. Peyniri kaplayan beyaz çeperi (kabuğu) düzgün olmalı; delikler bütün parçaya eşit şekilde dağılmış olmalıdır. Eğer biraz sıktığınızda peynir eski şekline geri dönmüyorsa almamanızı öneririz.

Dondurma: Dondurma almadan önce daima içindekileri okuyun. Meyve aromalı olanlar nadiren doğaldır. Bu nedenle yalnızca fıstıklı, vanilyalı, kakaolu dondurmalı seçmek diğerlerine göre daha akıllıcadır. Öte yandan buzlu çubuk dondurmalar ise asla doğal değildir.