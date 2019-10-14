Aç Karnına Tükettiğinizde Midenize Zarar Veren 8 Yiyecek

Bazı insanlar sabah uyanıp direkt kahve içerken bazıları da güzel bir kahvaltıyla güne başlar. Ancak aç karnına tükettiğiniz besinlere dikkat etmelisiniz.

İyi bir güne başlamak için yapmamız gereken en önemli şeylerden biri, kahvaltı. Kahvaltının her insanın mutlaka atlamaması gereken bir öğün olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Ancak günün en önemli öğününde yediğimiz yiyeceklere dikkat etmelisiniz. Günün ilerleyen saatlerinde midenizi rahatsız edecek besinleri kahvaltı sofranızda bulundurmamalısınız. Peki bu yiyecekler neler ve neden tüketmemeliyiz? İşte öğrenince çok şaşıracağınız açken tüketmememiz gereken yiyecekler!

1. Domates



Domates, C vitamini ve diğer antioksidan bileşenler bakımında zengin olsa da kahvaltıda bulundurulmaması gereken bir besin. Neden diye soracak olursanız, domates, içerdiği “tannik asit” sebebiyle mide asidini yükseltir ve mide problemlerine sebep olabilir. Bu sebeple ülser, gastrit ve reflü gibi mide problemleri olan kişiler, domates gibi asidik bileşenlere sahip olan turunçgillerden de uzak durmalılar.

2. Gazlı içecekler



Aç karnına gazlı içecekler içilmemesi gerektiğini herkes bilir. Peki bunun sebebi ne? Aç karnına gazlı içecekler tüketenlerin midesinde çeşitli rahatsızlıklar olabileceği gibi daha büyük problemlere de sebep olabilir. Ayrıca gazlı içecekler, mide rahatsızlıklarının yanı sıra kanınızdaki şeker seviyesini normale göre 8 kat artırır. Aç karnına gazlı içecekler tüketmeyi alışkanlık haline getirirseniz bu çeşitli kanserlere de sebebiyet verebilir. Dikkat olun!

3. Mayalı hamur işleri



sabahın erken saatlerinde hızlıca bir kahvaltı yapmak için hazır alınan gıdalar en uygunu gibi görülebilir ancak içerisinde maya bulunduran hamur işleri midenizi şişirir ve mide astarını tahriş eder. Çabuk tüketeceğiniz bir yiyecek arıyorsanız hamur işleri yerine meyveleri tercih edebilirsiniz.

4. Baharatlı yiyecekler



Aç karnına tüketmemeniz gereken yiyecekler sırasının başına baharatlı yiyecekleri koyabiliriz. Çünkü baharatlı yiyecekler açken mide mukozasına zarar verir ve bu da birçok mide rahatsızlığını beraberinde getirir. Bunun yanı sıra çok güçlü, keskin bir tada sahip olan bu yiyecekler mide astarının tahrişlerine ve hazımsızlığa da neden olabilir. Sarımsak, acı biber ve zencefil baharatlı yiyecekler arasında sayılabilir.

5. Tatlılar



Tatlılar ve şekerlemeler, midede sindirimi en kolay yapılan yiyeceklerdir. Sindirimi yapıldıktan sonra kanımıza karışan tatlılar, pankreastaki insülin seviyesini bir anda yükseltir. Bu da şeker hastalığına ve göz bozukluklarına sebep olabilir. Özellikle diyabet hastalarının aç karnına tatlı yememesi önerilir.

6. Yoğurt



Yoğurt içinde bulundurduğu laktik asit bakterileriyle sağlık için oldukça faydalı besinlerden biri. Ancak yoğurt aç karnına yendiğinde faydalı laktik asitler, mide asidi tarafından etkisiz hale getirilir. Bu, süt ve süt ürünlerinde bulunan faydayı öldürür ve midede asit oluşumuna yol açar. Güzel bir öğünden 1-2 saat sonra yoğurt tüketmek en iyisi!

7. Armut



Armut, yapısında çok fazla lif içerir. Tokken tükettiğinizde sağlığınıza faydalı olacak bu lifler, aç karnına yediğinizde mide mukozasına zarar verebilir ve karın ağrısına sebep olabilir. Bu nedenle armutu tahıllarla ve yulaf ezmesiyle tüketmeniz önerilir.

8. Muz



Sağlık için oldukça faydalı olan bu meyvenin neden bu listede olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Sebebi şu: Aç karnına tüketilen muz, kandaki magnezyum seviyesini aniden artırarak kalbinize zarar verebilir. Bu sebeple muzu tok karnına tüketmelisiniz.