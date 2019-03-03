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3 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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3 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

3 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 3 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 3 Mart1878

    3 Mart1878

    Osmanlı ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı.

  • 3 Mart 1883

    3 Mart 1883

    Mektebi Sanayii Nefise (Güzel Sanatlar Akademisi) öğretime açıldı.

  • 3 Mart 1924

    3 Mart 1924

    Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Şer'iye ve Evkaf ve Genelkurmay bakanlıkları kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı oluşturuldu ve hükümetten ayrıldı.

  • 3 Mart 1925

    3 Mart 1925

    Şeyh Sait isyanının büyümesini önlemek için, Takriri Sükun Kanunu kabul edildi, İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

  • 3 Mart 1942

    3 Mart 1942

    Türk Ressamlar Cemiyeti, İstanbul'da faaliyetlerine başladı.

  • 3 Mart 1980

    3 Mart 1980

    Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, 88 yaşında İstanbul'da öldü.

  • 3 Mart 1983

    3 Mart 1983

    Çizgi roman Tenten'in çizeri Georges Remi (Herge) öldü.

  • 3 Mart 1992

    3 Mart 1992

    Zonguldak Kozlu'daki grizu faciasında 263 kişi yaşamını yitirdi.

  • 3 Mart 1994

    3 Mart 1994

    TBMM Genel Kurulunca, DEP'li Selim Sadak ve RP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığı kaldırıldı.

  • 3 Mart 2008

    3 Mart 2008

    Rusya'da devlet başkanı seçimini Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitriy Medvedev yüzde 70,28 oranında oy alarak kazandı. 

  • 3 Mart 2013

    3 Mart 2013

    Gerçek adı Müslüm Akbaş olan ve seslendirdiği arabesk müzik eserleriyle hayranlarınca "Müslüm Baba" diye anılan sanatçı Müslüm Gürses, by-pass ameliyatının ardından 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti.

  • 3 Mart 2013

    3 Mart 2013

    Voleybolda, Erkekler CEV Kupası Finali rövanş maçında Halkbank, İtalya'nın Andreoli takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu ve erkeklerde CEV Kupası'nı alan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

    3 Mart 2016

  • 3 Mart 2016

    Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el bombalı saldırıda bulunan iki kadın terörist, saklandıkları apartmana düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

  • 3 Mart 2016

    3 Mart 2016

    Başbakanlık, MİT tırlarının durdurulması davasına müdahil oldu.

  • 3 Mart 2018

    3 Mart 2018

    Türkiye'nin gururu Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni Hakan Sancar, bitkileri ölümsüzleştirmek için keşfettiği solüsyonla su, hava ve güneşe ihtiyaç duymadan her türlü bitkinin yıllarca canlı kalmasını sağladı. 

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