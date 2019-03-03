3 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

3 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 3 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

3 Mart1878 Osmanlı ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı.

3 Mart 1883 Mektebi Sanayii Nefise (Güzel Sanatlar Akademisi) öğretime açıldı.

3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Şer'iye ve Evkaf ve Genelkurmay bakanlıkları kaldırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı oluşturuldu ve hükümetten ayrıldı.

3 Mart 1925 Şeyh Sait isyanının büyümesini önlemek için, Takriri Sükun Kanunu kabul edildi, İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

3 Mart 1942 Türk Ressamlar Cemiyeti, İstanbul'da faaliyetlerine başladı.

3 Mart 1980 Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, 88 yaşında İstanbul'da öldü.

3 Mart 1983 Çizgi roman Tenten'in çizeri Georges Remi (Herge) öldü.

3 Mart 1992 Zonguldak Kozlu'daki grizu faciasında 263 kişi yaşamını yitirdi.

3 Mart 1994 TBMM Genel Kurulunca, DEP'li Selim Sadak ve RP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığı kaldırıldı.

3 Mart 2008 Rusya'da devlet başkanı seçimini Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitriy Medvedev yüzde 70,28 oranında oy alarak kazandı.

3 Mart 2013 Gerçek adı Müslüm Akbaş olan ve seslendirdiği arabesk müzik eserleriyle hayranlarınca "Müslüm Baba" diye anılan sanatçı Müslüm Gürses, by-pass ameliyatının ardından 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti.

3 Mart 2013 Voleybolda, Erkekler CEV Kupası Finali rövanş maçında Halkbank, İtalya'nın Andreoli takımını 3-2 yenerek şampiyon oldu ve erkeklerde CEV Kupası'nı alan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. 3 Mart 2016

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve el bombalı saldırıda bulunan iki kadın terörist, saklandıkları apartmana düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

3 Mart 2016 Başbakanlık, MİT tırlarının durdurulması davasına müdahil oldu.