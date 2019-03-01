1 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

1 MART 1430 Selanik, Padişah II. Murad zamanında fethedildi.

1 MART 1921 Mehmet Akif'in (Ersoy) ''İstiklal Marşı'', Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez okundu.

1 MART 1923 Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasını Mecliste dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, Meclise gelen ilk kadın oldu.

1 MART 1925 Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketi kurularak, AA şirket statüsüne kavuşturuldu. Ahmet Ağaoğlu AA'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Alaeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.

1 MART 1926 1889 İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1 MART 1935 TBMM 5. Dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.

1 MART 1958 İzmit Körfezi'nde çalışan ''Üsküdar'' vapuru, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden Soğucak mevkisinde battı. 293 yolcudan 76'sı öğrenci 272 kişi öldü, 21 kişi kurtuldu.

1 MART 1968 Milli Bakiye usulünü kaldıran yeni Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1 MART 1978 Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü.

1 MART 1983 ''Hakkari'de Bir Mevsim'' adlı film, Berlin Film Şenliği'nde 4 ödül aldı.

1 MART 1990 İlk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

1 MART 1992 İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'na bombalı saldırı düzenlendi.

1 MART 1992 Show TV yayın hayatına başladı.

1 MART 1992 Bosna-Hersek, referandum sonrasında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlık kararı aldı. Ancak 3 Mart'ta, Sırp kuvvetleri, Bosna'nın kuzeyindeki Bosanki Brod'u bombaladı ve silahlı çatışmalar başladı.

1 MART 2003 Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin kapalı oturumunda reddedildi.

1 MART 2012 Merkez Bankasının açtığı yarışma sonucunda ilk kez belirlenen TL'nin simgesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı.

1 MART 2013 Antalya Valiliği koordinatörlüğünde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''1 saatte en fazla organ bağışı rekor denemesi''nde Guinness dünya rekoru ilk 7 dakika içinde kırıldı.

1 MART 2014 FIFA, kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takmasına izin verdi.

1 MART 2016 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığı ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesine yürüyüş çağrısında bulunduğu gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı.

1 MART 2016 Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, bölge adliye mahkemelerinin ilk etapta 7 merkezde faaliyete geçirilerek, bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı alanlarının yeniden belirlenmesinin uygun olacağına karar verdi. Konuya ilişkin HSYK'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 MART 2017 Türk Hava Yolları, "Bonds & Loans"un uçak finansmanı dalında "Yılın En İyi Ulaştırma ve Taşımacılık Finansmanı", "Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı" ve "Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı" ödüllerinin sahibi oldu.

1 MART 2017 Birleşmiş Milletler Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'nin Halep ilinin doğusunda sivillere yönelik Esed rejimi ve Rusya tarafından 21 Temmuz-22 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen hava bombardımanları ve yardım konvoylarına yönelik saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiğini açıkladı.

1 MART 2018 Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tüneli hizmete açıldı.