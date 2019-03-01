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1 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?

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1 Mart 2019 Tarihte bugün neler oldu?
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1 Mart'ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 1 Mart’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1 MART 1430

    1 MART 1430

    Selanik, Padişah II. Murad zamanında fethedildi.

  • 1 MART 1921

    1 MART 1921

    Mehmet Akif'in (Ersoy) ''İstiklal Marşı'', Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından Mecliste ilk kez okundu.

  • 1 MART 1923

    1 MART 1923

    Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasını Mecliste dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım, Meclise gelen ilk kadın oldu.

  • 1 MART 1925

    1 MART 1925

    Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketi kurularak, AA şirket statüsüne kavuşturuldu. Ahmet Ağaoğlu AA'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı, Alaeddin Bey ilk Genel Müdürü oldu.

  • 1 MART 1926

    1 MART 1926

    1889 İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

  • 1 MART 1935

    1 MART 1935

    TBMM 5. Dönem çalışmalarına başladı. Atatürk, 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. TBMM'de ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı.

  • 1 MART 1958

    1 MART 1958

    İzmit Körfezi'nde çalışan ''Üsküdar'' vapuru, saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden Soğucak mevkisinde battı. 293 yolcudan 76'sı öğrenci 272 kişi öldü, 21 kişi kurtuldu.

  • 1 MART 1968

    1 MART 1968

    Milli Bakiye usulünü kaldıran yeni Seçim Kanunu TBMM'de kabul edildi.

  • 1 MART 1978

    1 MART 1978

    Adnan Menderes'in oğlu, Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü.

  • 1 MART 1983

    1 MART 1983

    ''Hakkari'de Bir Mevsim'' adlı film, Berlin Film Şenliği'nde 4 ödül aldı.

  • 1 MART 1990

    1 MART 1990

    İlk özel TV kanalı Magic Box, Eutelsat F 5 uydusundan test sinyali yayınlamaya başladı.

  • 1 MART 1992

    1 MART 1992

    İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'na bombalı saldırı düzenlendi.

  • 1 MART 1992

    1 MART 1992

    Show TV yayın hayatına başladı.

  • 1 MART 1992

    1 MART 1992

    Bosna-Hersek, referandum sonrasında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlık kararı aldı. Ancak 3 Mart'ta, Sırp kuvvetleri, Bosna'nın kuzeyindeki Bosanki Brod'u bombaladı ve silahlı çatışmalar başladı.

  • 1 MART 2003

    1 MART 2003

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'nin kapalı oturumunda reddedildi.

  • 1 MART 2012

    1 MART 2012

    Merkez Bankasının açtığı yarışma sonucunda ilk kez belirlenen TL'nin simgesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı basın toplantısı ile tanıtıldı.

  • 1 MART 2013

    1 MART 2013

    Antalya Valiliği koordinatörlüğünde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''1 saatte en fazla organ bağışı rekor denemesi''nde Guinness dünya rekoru ilk 7 dakika içinde kırıldı.

  • 1 MART 2014

    1 MART 2014

    FIFA, kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takmasına izin verdi.

  • 1 MART 2016

    1 MART 2016

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yapıldığı ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı Sur ilçesine yürüyüş çağrısında bulunduğu gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı.

  • 1 MART 2016

    1 MART 2016

    Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, bölge adliye mahkemelerinin ilk etapta 7 merkezde faaliyete geçirilerek, bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı alanlarının yeniden belirlenmesinin uygun olacağına karar verdi. Konuya ilişkin HSYK'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • 1 MART 2017

    1 MART 2017

    Türk Hava Yolları, "Bonds & Loans"un uçak finansmanı dalında "Yılın En İyi Ulaştırma ve Taşımacılık Finansmanı", "Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı" ve "Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı" ödüllerinin sahibi oldu.

  • 1 MART 2017

    1 MART 2017

    Birleşmiş Milletler Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'nin Halep ilinin doğusunda sivillere yönelik Esed rejimi ve Rusya tarafından 21 Temmuz-22 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenen hava bombardımanları ve yardım konvoylarına yönelik saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiğini açıkladı.

  • 1 MART 2018

    1 MART 2018

    Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tüneli hizmete açıldı.

  • 1 MART 2018

    1 MART 2018

    HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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