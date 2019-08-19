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Zarlar City Mall AVM’de atıldı

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Zarlar City Mall AVM’de atıldı
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City Mall AVM’nin ev sahipliği yaptığı Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasına, Mağusa, Lefkoşa ve Girneden yaklaşık 60 oyuncu katıldı

Spor, sanat ve kültür  faliyetlerine olan desteği ile bilinen CITY MALL AVM,  18 Ağustos Cumartesi günü Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

City Mall AVM’nin ev sahipliği yaptığı Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasına, Mağusa, Lefkoşa ve Girneden yaklaşık 60 oyuncu katıldı.

Gün boyu  heyecanla izlenen  şampiyona, City mall Avm ziyaretçileri tarafından da yoğun ilgi gördü.

Çekişmeli geçen Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasında , birincilik ödülünü Turgut Beşgüller /Mağusa, ikincilik ödülünü  Ali Kasaboğlu/ Lefkoşa , üçüncülük ödülünü  de  Anne Hoem / Norveç  aldı.

1 Puanlık Turnuva ‘da ise birinciliği Lema Zaimoğlu/ Mağusa 2.lik ödülünü de Ali Kasaboğlu / Lefkoşa aldı.

Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonası City Mall aktivite alanında ücretsiz olarak gerçekleştirildi.(MHA)

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